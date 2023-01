As 7 principais maneiras de transferir dados do Android para o iPhone 2023

Se você é um novo usuário que mudou recentemente do Android para o iOS, aposto que tem uma tonelada de dados para migrar, como fotos, vídeos, músicas, aplicativos, mensagens, etc. Você descobrirá rapidamente que o processo de transferência entre as duas plataformas não é tão simples quanto você pensava. A boa notícia é que existem alguns métodos – junto com algumas ferramentas úteis – pelos quais os arquivos podem ser transferido do Android para o iPhone.

Você pode mover facilmente seus contatos, mensagens, fotos e muito mais do Android para o iOS. Certifique-se de que ambos os dispositivos estejam ligados e seu dispositivo Android tenha o Wi-Fi ativado antes de começar. Ambos os telefones precisam ter pelo menos 60% de carga ou estar conectados. Verifique se o iPhone tem espaço suficiente para acomodar o conteúdo que você está transferindo também. Você terá que redefinir seu iPhone se ele já tiver sido configurado.

Como transferir dados e arquivos do Android para o iPhone 2023

Agora, vamos começar com métodos simples e eficientes para transferir dados do Android para o iPhone.

1. Transfira arquivos do Android para o iPhone com um clique

Os dados são transferidos entre dois smartphones usando um programa de software especializado chamado Coolmuster Mobile Transfer. Ele permite a transferência de arquivos com um clique de um dispositivo Android para um iPhone. Esteja ciente de que, no momento, apenas contatos e eBooks (PDFs e ePubs) podem ser transferidos do Android para o iPhone; no entanto, mais arquivos suportados serão criados em breve para Android para iOS.

Android para Android, Android para iPhone, iPhone para iPhone e iPhone para iPhone são os quatro modos suportados. iOS e Android são ambos suportados. Portanto, simplifica a transferência de dados entre telefones.

Arquivos suportados entre telefones:

Entre dispositivos Android: Contatos, SMS, registros de chamadas, músicas, vídeos, fotos, eBooks e aplicativos são todos compartilhados

Contatos e eBooks (PDFs e ePubs) De um iPhone para um dispositivo Android: Contatos, SMS, audiolivros (PDFs e ePubs), vídeos, músicas e fotos

Etapas para mover arquivos do Android para o iPhone

Para mover dados de um dispositivo Android para um iPhone, siga estas etapas:

Primeiro de tudo, baixe e instale Transferência Móvel Coolmuster no seu computador.



Conecte seus dispositivos iOS e Android ao seu computador com cabos USB ao mesmo tempo em que o programa está em execução. Você deve ter a depuração USB ativada para o seu dispositivo Android. No entanto, depois que seus dispositivos forem reconhecidos, ajuste as laterais dos telefones. Verifique se o iPhone está à direita e o telefone Android, que é o telefone de envio, está à esquerda. Você pode trocar de lado clicando em “Virar.” Agora, escolha os arquivos que deseja transferir. Você pode marcar as caixas de contatos e documentos no painel do meio. Portanto, o processo começará automaticamente se você clicar em “Iniciar cópia.” Aguarde até que o processo seja concluído antes de desconectar os dois dispositivos.

Quase todos os dispositivos Android com Android 4.0 a 10.0 ou superior são compatíveis com este programa.

2. Migre dados/WhatsApp do Android para o iPhone com o aplicativo Move To iOS

Primeiro, baixe o Mover para o iOS aplicativo da loja Google Play.

Certifique-se de ter um Wi-fi conexão e uma fonte de alimentação para o seu dispositivo Android. Transformando seu telefone Android em modo avião enquanto ainda estiver conectado ao Wi-Fi pode ser útil porque os sinais externos podem ocasionalmente interferir nas transferências.

Assim que terminar, ligue o seu novo iPhone. Ao manter pressionado o botão Sleep/Wake na lateral do seu iPhone, você pode iniciá-lo. Na página de início rápido, selecione Configurar manualmente.

Vou ao Tela de aplicativos e dados e escolha Mover dados do Android.

No seu dispositivo Android, abra o aplicativo Move to iOS e toque em Prosseguir.

Seu dispositivo Android perguntará se o aplicativo Move to iOS pode acessar sua localização, mensagens e outras informações. Considerando que o aplicativo será transferido para o seu novo iPhone usando exatamente esses dados, você deve permitir isso.

No “Encontre seu código” tela, toque em “Prosseguir” depois de ler e concordar com os termos e condições. Depois de sair do Android, toque em Continuar no seu novo iPhone. Um código deve aparecer em breve no seu dispositivo iOS.

Agora, você precisa inserir esse código no seu dispositivo Android.

Seu dispositivo Android eventualmente mostrará o “Transferir dados” tela. Escolha os dados que deseja transferir nesta tela. Clique Prosseguir no seu dispositivo Apple.

Para concluir a transferência de dados, deixe ambos os dispositivos sozinhos. Tocar “Feito” no seu dispositivo Android assim que a transferência de dados estiver concluída.

3. Usando ShareKaro

ShareKaro é uma pequena ferramenta fantástica que pode ser usada com praticamente qualquer sistema (Android, iOS, Windows e Mac).

No entanto, isso dependerá da sua conexão e rede. O aplicativo anuncia velocidades de transferência rápida de até 20 m/s. Veja como funciona:

Instale o ShareKaro app no ​​seu iPhone e Android (da Google Play Store) (da Apple App Store).

Certifique-se de que as redes Wi-Fi em ambos os dispositivos sejam as mesmas. Abra o aplicativo ShareKaro em seus dispositivos iPhone e Android. Em seguida, selecione “Começar” continuar.

Abra a conexão entre seu iPhone e Android tocando no Receber botão no seu iPhone.

Neste ponto, seu Android mostrará seu iPhone como um dispositivo. Para começar a transferir os arquivos escolhidos para o iPhone, escolha o dispositivo iPhone no Android!

Em seguida, selecione os arquivos que deseja enviar do seu dispositivo Android para o iPhone e toque no botão Mandar opção.

Os dados podem ser transferidos de forma rápida e fácil usando o aplicativo ShareKaro. Mas se isso não funcionar para você, também temos algumas outras recomendações:

Copiar dados para iOS com MobileTrans

Usando um aplicativo Wondershare, os usuários podem transferir dados de forma rápida e segura de seu dispositivo Android para seu dispositivo iOS. Conecte seu Android e iPhone usando um cabo OTG para começar a transferir os dados sem precisar redefinir seu dispositivo Apple. Este é um aplicativo fantástico porque possui uma velocidade de transferência muito alta, é extremamente fácil de usar e é simples de navegar.

Xender: transferir dados do Android para o iPhone

O compartilhamento de arquivos em dispositivos móveis e computadores é possível com o aplicativo de transferência de arquivos entre plataformas Xender. Ele pode transferir rapidamente arquivos do seu dispositivo Android para o seu dispositivo Apple. Tudo o que você precisa fazer é garantir que eles estejam conectados à mesma rede Wi-Fi direta. A velocidade de transferência de dados com Xender é até 199 vezes mais rápida do que com Bluetooth, e você pode transferir dados para quatro dispositivos ao mesmo tempo.

Copiar meus dados: migrar do Android para o iPhone

Um software seguro e gratuito da Media Mushroom. Depois de apenas algumas etapas simples, você pode transferir arquivos do Android para o iOS. Para usar este aplicativo, você precisará de uma conexão de internet estável. Você pode mover contatos, fotos, entradas de calendário e outros dados de seu dispositivo Android para seu iPhone.

Conclusão

Como você pode ver, o aplicativo que você escolha para transferência de Android para iPhone depende principalmente de suas necessidades específicas. Existem muitas outras maneiras de transferir seus dados, mas essas são algumas das mais simples. Esperamos sinceramente que este artigo tenha sido útil. Se houver mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar que ainda não abordamos, compartilhe-a na seção de comentários para beneficiar os outros leitores. Se você tiver alguma dúvida sobre o guia, informe-nos e teremos prazer em ajudar.

