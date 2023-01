As 8 melhores maneiras de corrigir problemas de atraso do termostato Nest (2023)

Quando Termostato Nest do Google foi lançado em 2011, mudou o jogo em termos de economia de energia. Apesar de sua terceira geração, ainda oferece aquecimento e resfriamento sem esforço. O Nest Learning Thermostat aprende suas preferências mais rapidamente conforme você interage com ele.

Embora possa ser caro inicialmente, este termostato de aprendizado economiza dinheiro e energia ao longo do tempo, pois possui recursos como desligamento automático e agendamento automático.

Ele gera um relatório de energia no final de cada mês que destaca quanto você economizou e como pode reduzir ainda mais suas contas. Mas, para alguns usuários, o Nest Thermostat está atrasado e não está funcionando corretamente. Essa é a razão pela qual estamos aqui. Este artigo irá ensiná-lo a corrigir Nest Thermostat atrasado erro. Então, vamos começar com ele.

O que é Nest Thermostat Delayed?

Seu Nest Thermostat exibirá um aviso de atraso se estiver com pouca energia. É possível carregar o Nest Thermostat por 2 horas removendo o visor e conectando-o a uma porta USB. Para uma solução de longo prazo, você deve conectar seu Nest e forno juntos com um fio comum (C).

Quais são as causas de Nest Thermostat atrasado ?

As baterias recarregáveis ​​de íons de lítio estão incluídas nos termostatos Nest mais recentes. Usar esta bateria apenas como reserva não é recomendado.

As baterias deste Nest não são substituíveis (o Nest original veio com baterias alcalinas AAA que eram fáceis de substituir). Não há mais acesso às baterias nas versões recentes.

Se você quiser entrar no seu Nest, terá que desmontá-los um por um. É quase certo que seu Nest apresentará mau funcionamento quando as baterias recarregáveis ​​acabarem. Este é um dos primeiros sinais que você está lendo agora, a notificação Nest atrasado.

Como corrigir o atraso do termostato Nest

É mais provável que o Nest use os fios de aquecimento ou resfriamento para extrair sua energia para a maioria das configurações. Mas, às vezes, o Nest Thermostat pode apresentar um erro atrasado, que deve ser corrigido. Então não se preocupe! Temos algumas correções para isso. Portanto, vamos começar com eles:

Verifique as configurações de atraso

Para começar, verifique se os intervalos de atraso do seu aplicativo estão definidos corretamente. Os termostatos NEST usam intervalos de atraso para determinar quanto tempo leva para o sistema de aquecimento ou resfriamento iniciar depois que você os liga.

É tudo uma questão de definir o atraso para as configurações mais baixas e garantir que nada possa atrasar a ativação. É importante manter o tempo recomendado para evitar que algum componente estrague ou se desgaste.

O termostato NEST agora funcionará perfeitamente para você depois de ajustar o temporizador, então reinicie-o depois que todas as configurações forem feitas. Além dos fatores acima, você também pode precisar considerar outro fator que pode estar contribuindo para o atraso.

Reiniciar o termostato

É hora de apagar a folha velha e redefinir o termostato se nada mais funcionar. Existe a possibilidade de que os termostatos NEST possam apresentar um erro aqui porque foram projetados para serem atualizados automaticamente.

Você pode fazer seu termostato funcionar perfeitamente assim que for reiniciado depois de redefini-lo. Isso não apenas apagará todas as configurações, mas também acionará uma atualização para que, uma vez reiniciado, todas as configurações sejam restauradas.

Verifique a bateria

Também é necessário ajustar a bateria instalada neste sistema depois de verificar o lado da fiação. Você provavelmente terá que substituir a bateria se a situação com a bateria se tornar grave. Não é tão caro substituir a bateria, então você deve ser capaz de cobrir o custo.

É essencial ter em mente que, na hora de trocar a bateria, você precisará percorrer alguns guias e tutoriais online. Se você não resolver esses erros, ficará preso neles para sempre e achará muito difícil consertar sua unidade.

Seria uma boa ideia levar o termostato a um centro de reparo local para que ele possa ser desmontado e uma nova bateria instalada. Isso será resolvido e você não terá que lidar com os mesmos problemas no futuro.

Danos ao sistema HVAC

Depois que o sistema HVAC é desligado, o termostato envia um sinal ao painel de controle para carregar as baterias. Alguns sistemas, no entanto, são bastante sensíveis a esse sinal e podem ligá-lo a qualquer momento.

Além de seus ventiladores, seu ar condicionado não funcionará corretamente. Você não poderá alternar entre aquecimento e resfriamento e seu sistema HVAC não poderá controlar a temperatura com eficiência. No entanto, seu termostato pode durar menos tempo se você fizer isso, pois pode fazer muito barulho e causar muito desgaste.

Usando um adaptador C-Wire

Usando um transformador C-Wire, o termostato pode permanecer ligado o tempo todo. Reduz a carga de trabalho no sistema HVAC usando a energia principal. Não há nada complicado sobre o processo de instalação.

Para conectar o transformador, são necessários dois fios. Para conectar os fios, certifique-se de que os terminais Power (RH) e C do termostato estejam conectados. Em seguida, conecte a unidade do transformador a uma tomada de parede.

Recomenda-se que o termostato esteja localizado perto de uma tomada de parede. Este método tem a desvantagem de fazer com que os fios do adaptador se projetem do termostato, destruindo sua aparência elegante.

Usando G-Wire como um C-Wire

É possível regular o ventilador individualmente com o cabo G verde. No entanto, os fios G são frequentemente confundidos com fios terra.

Se você seguir este método, precisará desconectar o fio G do terminal G. Ele está localizado no interior do termostato. Ele precisa ser instalado exatamente da mesma maneira que um fio C.

Não haverá diferença no processo para o forno. Existe uma alternativa simples e de baixo custo para isso. Você deve sempre ter energia para o seu termostato. Não haverá controle autônomo sobre seu ventilador, que é a principal desvantagem.

É importante garantir que o ventilador não esteja conectado a mais nada antes de desconectar o fio G. Para conectar o cabo auxiliar aos terminais G e Y, pode ser necessário primeiro esvaziar os terminais. Usando apenas para fãs modo é recomendado em vez desta opção.

Verifique se o termostato Nest foi instalado recentemente

Se o seu termostato Nest exibir a mensagem Atrasado por 2 horas ou outro período de tempo, não entre em pânico. Os novos termostatos Nest geralmente precisam de algum tempo de aprendizado para se acostumar com sua casa. Logo você verá o dispositivo funcionando normalmente assim que estiver instalado.

Além disso, se você redefiniu seu termostato Nest recentemente, verá uma notificação de atraso de alarme. Como resultado, o dispositivo não poderá aprender sobre sua casa, pois não possui todos os dados salvos; portanto, para aprender novamente, será necessário tratá-lo como um novo dispositivo e aguardar alguns dias .

Os termostatos Nest devem ser atualizados regularmente para garantir o desempenho ideal. Existe a possibilidade de que seu dispositivo esteja executando uma atualização e não possa executar suas funções normais devido à notificação de ‘Atraso’.

Não há necessidade de entrar em pânico se o seu dispositivo exibir um ‘Atraso‘, pois isso é completamente normal. Depois de um tempo, o dispositivo deve começar a funcionar normalmente assim que concluir as atualizações.

Embrulhar

Então, é assim que corrigir o problema de atraso do termostato ninho. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Enquanto isso, se precisar de mais informações, comente abaixo e nos avise.

LEIA TAMBÉM: