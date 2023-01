As 8 principais maneiras de consertar minha TV TCL não ligando corretamente (2023)

Não há como negar que a TCL é uma boa marca de TV. Você pode ver sua qualidade e confiabilidade em suas TVs. Mas, às vezes, quando nos divertimos muito usando os recursos da smart TV, é comum enfrentar alguns problemas como TV TCL não liga. Não se preocupe; aqui estão algumas correções possíveis que podem ajudá-lo se o seu TV TCL não liga.

Por que minha TV TCL não liga?

Várias causas podem explicar a incapacidade de ligar sua TV TCL, incluindo:

Você precisa substituir as pilhas do seu controle remoto.

Parece que seu controle remoto não se conecta mais à sua TV.

Há um problema com a fonte de alimentação da sua TV.

Há um problema com o hardware da TV.

Se a sua TV não estiver respondendo ao seu controle remoto e parecer estar bem, talvez seja necessário redefini-la de fábrica. Isso pode sugerir que a fonte de alimentação da sua TV ou outro hardware está com defeito e precisa ser consertado ou substituído.

Como solucionar problemas de TV TCL não liga problemas

Aqui estão algumas etapas de solução de problemas para tentar antes de ligar para o fabricante da TV TCL para obter assistência quando a TV TCL não ligar.

Verifique cada conexão de cabo

O cabo de alimentação da sua TV deve ser verificado primeiro. Conecte o cabo da TV se não estiver conectado com segurança ao dispositivo ou à tomada.

É possível que as extensões ou supressores de pico que você está usando sejam a causa do problema. Nesse caso, tente conectar a TV em uma tomada diferente. Apenas certifique-se de que outras conexões com sua TV TCL estejam firmes e seguras enquanto você estiver lá.

Tente frequentemente desconectar cada cabo individualmente antes de reconectá-lo. Isso garante que todos os cabos estejam conectados corretamente.

Seus cabos HDMI devem receber atenção especial porque frequentemente criam mais problemas quando não estão completamente conectados.

Agora ligue a TV.

Não entre em pânico se a sua TV TCL não ligar até agora. Você pode executar ações adicionais para resolver os problemas.

Um problema também pode surgir devido ao fato de que o sistema operacional da TCL Smart TV é uma versão mais antiga. As Smart TVs TCL com versões Android podem ser atualizadas manualmente usando o site da TCL se não começarem a funcionar.

Desligue e ligue a TV

Inicie um ciclo de energia antes de pensar em consertar sua TV. Para que a TV reinicie, você desligará toda a eletricidade dentro dela.

Passos a serem seguidos:-

Desligue sua TV primeiro.

Na sua TV TCL, pressione o botão liga/desliga (não o controle remoto!). Segure-o por dois minutos para drenar os reservatórios da TV de qualquer energia restante.

Reconecte o cabo da TV agora.

A TV deve ligar normalmente agora.

Se a TV ainda não ligar, você pode querer pensar em mandá-la para manutenção. No entanto, se ainda assim, sua TV TCL não ligar, verifique se sua garantia ainda está em vigor e entre em contato com o suporte TCL. Nesse caso, consertá-lo não custará nada.

Reiniciar a TV TCL

A parte inferior das TVs TCL possui luzes de espera. Essa luz permite que você saiba se a TV TCL está ligada ou desligada quando conectada corretamente. Além disso, pode revelar qualquer mau funcionamento ou outros problemas relevantes com a TCL TV. Se você pressionar o botão liga/desliga e a luz de status piscar, mas a TV não ligar, faça o seguinte:

Vincule sua TV

Na parte de trás da TV, procure o botão de reinicialização. Um pequeno orifício no painel traseiro geralmente está localizado entre as portas USB e HDMI.

Para pressionar o botão, use um clipe de papel ou algo semelhante. Solte-o após cerca de 30 segundos segurando-o.

Tente ligar a TV agora.

Se o problema de sua TV TCL não ligar ainda persistir, tente pressionar repetidamente o botão de reinicialização sem segurá-lo. Gaste cerca de 30 segundos fazendo isso.

Observação:- Você precisará entrar novamente em cada uma das suas contas de streaming on-line, pois sua TCL TV será redefinida.

Escolha a fonte de entrada adequada

Uma fonte de entrada ruim pode fazer com que sua TV TCL pareça estar desligada e, devido a isso, sua TV TCL não está ligando. Você deve selecionar a fonte de entrada correta para que sua TV funcione corretamente.

Portanto, certifique-se de que a fonte/entrada da TV TCL corresponda ao número de portas HDMI utilizadas, esteja você usando um dispositivo de streaming, reprodutor de DVD ou decodificador de TV a cabo. Escolha a fonte de entrada adequada. Você tem duas opções para escolher a fonte de entrada correta para sua TV TCL:

Método 1- Use o controle remoto e ative a fonte de entrada.

Ative a TV

Em seguida, selecione Source no controle remoto.

Escolha o modo de entrada preferido.

Método 2- Mude a fonte de entrada sem um controle remoto

Ligue sua televisão

Na lateral ou na parte inferior da TV, pressione o botão MENU.

Para acessar o menu de fontes, use o botão de volume.

Selecione a fonte de entrada preferida pressionando o botão de menu.

Observação: você pode escolher sua fonte de entrada preferida em algumas TVs pressionando o botão de fonte na parte traseira ou lateral do dispositivo.

Pressione o botão “Home” do controle remoto

Você pode não estar ciente de que a TCL TV está ligada. Pode ser simplesmente uma tela preta. Para ver se o visor está ligado, clique no botão de menu.

Pode haver uma tela escura em sua TV TCL na qual você deve estar pensando por que sua TV TCL não está ligando. Tente mudar a entrada da TV. Ou você pode tentar abrir um aplicativo de streaming.

Verifique uma tomada elétrica nova/fresca

É possível que a tomada à qual sua TV TCL está conectada seja o problema. Se a TV estiver montada na parede, movê-la pode ser um desafio. Nesse caso, você pode conectar a TV a uma tomada diferente de forma mais conveniente usando um cabo de extensão.

Agora você pode testar uma tomada sem o incômodo de retirar e reposicionar a TV da parede de forma muito mais simples.

O estabilizador ao qual a TV está conectada também pode ser um problema. Os protetores contra surtos ocasionalmente têm um botão liga/desliga. Certifique-se de que o interruptor de alimentação está ligado. O estabilizador funciona com outros dispositivos conectados?

Tente conectar a TV diretamente à tomada em vez do estabilizador. Tente novamente se ainda assim, sua TV TCL não está ligando.

Fale com o Atendimento ao Cliente da TCL

Quando a TV for testada enquanto estiver conectada a uma nova tomada, a ajuda da garantia será necessária. A TV pode exigir manutenção ou até mesmo substituição.

A TCL oferece uma variedade de alternativas para reparo ou substituição, dependendo do status da garantia da sua TV, para garantir que você tenha um dispositivo funcional. Contacte o serviço de apoio ao cliente da TCL através deste número gratuito:

1-877-300-8837

O horário de atendimento ao cliente do TCL é 6h00 às 12h00 EST, de segunda a sexta-feira. A partir de 9:00 da manhã para 18:00 EST em Sábado e Domingo.

O atendimento ao cliente pode solicitar seu Modelo e número de série da TV. A parte de trás da TV traz impressa esta informação.

Algumas perguntas frequentes— FAQs

Qual é a razão pela qual meu controle remoto TCL não liga minha TV?

Se o seu controle remoto IR TCL não estiver na linha de visão do seu dispositivo TCL, ele não poderá ligar a TV. Depois de verificar se não há nada no caminho, ligue a TV novamente. Pode ser necessário reparar o controle remoto aprimorado com TCL com o dispositivo TCL se o controle remoto não funcionar com o TCL.

Nas TVs TCL, existe um botão de reset?

Você pode encontrar um botão de reinicialização em sua TV TCL no painel de conectores de TV. No centro do buraco há um botão embutido. Clipes de papel esticado ou canetas esferográficas irão ajudá-lo a alcançar o botão. Se qualquer um desses funcionar para você, insira a ponta de qualquer um deles no espaço do botão rebaixado e pressione-o por alguns segundos e solte-o.

Conclusão

Não consegue ligar sua TV TCL? Felizmente, você não corre risco se isso acontecer com você. É possível corrigir o problema de uma TV TCL que não liga sem ter que enviá-la para um centro de serviço de várias maneiras. Então, é isso do nosso lado sobre como consertar se a TCL TV não estiver ligando o problema. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Enquanto isso, caso precise de mais ajuda, comente abaixo e nos avise.

LEIA TAMBÉM: