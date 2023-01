As 8 principais maneiras de consertar o laptop HP não liga o problema 2023

Não é nenhuma surpresa que os laptops superem os desktops no mercado devido à sua flexibilidade, mobilidade e desempenho quase tão poderoso. Portanto, é comum usar um laptop em qualquer lugar, seja no trabalho, na escola, na estrada, em um avião ou em um campus universitário.

É comum enfrentar problemas em que os laptops não ligam mesmo depois de pressionar o botão liga / desliga por um minuto, apesar de funcionarem bem antes. Portanto, nesse cenário, você pode se perguntar o que deve fazer; este guia irá ajudá-lo a encontrar uma solução. Portanto, se você achar que seu laptop HP não liga, certifique-se de executar as etapas mencionadas abaixo.

Quais são as razões para o laptop HP não ligar?

Às vezes, seu laptop não liga, mas a luz de energia está acesa por alguns motivos. Em geral, existem algumas causas:

Baterias danificadas ou esgotadas.

Mau funcionamento da bateria do CMOS.

Nova instalação de hardware e software.

Há um conflito entre hardware externo e software.

Configurações do BIOS incorretas.

Malware ou vírus.

Vários fatores podem causar arquivos corrompidos.

Esse problema pode ser solucionado assim que você conhecer as possíveis causas e identificar sua causa raiz.

Como corrigir o laptop HP não liga – luz de energia piscando

Portanto, aqui estão algumas correções que ajudarão você a resolver o problema de o laptop HP não ligar. Portanto, caso você esteja enfrentando esse problema, leia este guia até o final:

Verifique o adaptador AC

Os laptops têm um pino de adaptador CA que se conecta ao adaptador CA. Se houver algum pino torto ou quebrado no conector do adaptador, examine a conexão com o laptop. Se não houver energia vindo do adaptador CA, o laptop não está recebendo energia.

É necessário substituir o adaptador CA para corrigir o problema. No entanto, um pino dentro de algumas portas de alimentação do laptop ajuda a conectar o adaptador CA e o laptop. Não será capaz de receber energia se o pino estiver torto ou quebrado.

Você precisa reparar ou substituir a porta de alimentação do laptop para corrigir o problema. Pode, no entanto, ser necessário substituir toda a placa-mãe, dependendo do tipo de laptop que você possui.

Desconectar dispositivos externos

Quando você conecta um dispositivo externo ao seu laptop, alguns dispositivos podem criar um conflito de hardware com o seu laptop HP, fazendo com que ele não ligue. Para começar, siga estas etapas:

Desligue seu laptop. Certifique-se de que todos os dispositivos externos estejam desconectados, incluindo unidades USB, estações de encaixe e impressoras. Para ligar o laptop, pressione o botão potência botão.

Encontrar a causa do problema do seu laptop pode ser possível se o dispositivo ligar normalmente. Depois que o laptop for desligado, tente conectar um dispositivo de hardware simultaneamente e reinicie o computador. Sempre que o problema ocorrer após conectar um dispositivo, esse dispositivo pode ser a causa, portanto, você deve atualizar seus drivers para corrigir o problema.

Remova a bateria do laptop

Às vezes, os laptops HP não iniciam devido a um problema com a bateria ou com a fonte de alimentação. A melhor maneira de resolver esses problemas é remover a bateria do seu laptop e conectar outro dispositivo para verificar se o soquete está funcionando. É possível que o problema esteja na bateria se o laptop ligar.

Você também pode substituir a bateria do CMOS se o laptop desligar com frequência ou se a bateria principal for removida. Isso salva as configurações do BIOS na placa-mãe. Não há nenhum custo associado a essa correção e ela pode resolver o problema.

Restaurar as configurações do BIOS para o padrão

Se você estiver tendo problemas para inicializar seu laptop HP após a atualização do Windows 10, modo de suspensão ou qualquer motivo desconhecido, restaurar as configurações do BIOS será sua próxima etapa. Usar a tecla Power por 5 segundos restaurará essas configurações. Agora você deve ser capaz de ligar seu laptop. Para acessar as configurações do BIOS, pressione F10. Você precisará pressionar F9 e escolher Sim. Ao pressionar Enter, as configurações do BIOS serão restauradas para seus padrões.

Aqui estão as etapas que você deve seguir para restaurar as configurações padrão do BIOS quando seu laptop HP não liga.

Inicialmente, pressione e segure o botão Poder botão por pelo menos cinco segundos. Inicie seu laptop. Pressione imediatamente o F10 tecla e mantenha-a pressionada até que Configurações do BIOS página aparece. A seguir, pressione o botão F9 tecla e selecione Sim . Para restaurar as configurações padrão do BIOS, basta pressionar Digitar Se você quiser sair do BIOS página e reinicie o laptop HP, você pode fazê-lo.

Verifique se há problemas de tela quando a luz de energia pisca

Em alguns casos, você pode usar seu laptop HP com uma fonte de alimentação funcionando corretamente. Pode ser a tela que está com problema. No entanto, pode ser por isso que os usuários relatam que seus laptops HP não ligam, mas exibem uma luz de energia piscando.

Você pode desconectar os dispositivos externos para verificar se há problemas na tela. Além disso, verifique se o ventilador, o botão de brilho e o painel LCD estão em boas condições. Aqui estão quatro diretrizes que você pode seguir para garantir isso:

Se não for necessário, remova os dispositivos externos como um monitor ou projetor.

Pode não haver imagem ou uma imagem fraca se o Poder luz está piscando e o ventilador está cantando ou fazendo barulho. Pode ser necessário substituir o inversor da tela.

É importante garantir que o botão de brilho não seja danificado.

Certifique-se de que o painel LCD não está danificado se o seu dispositivo não exibir uma imagem quando ligado. Será necessário reparar a tela ou substituir o dispositivo.

Conectar com um monitor externo

O indicador de energia do seu laptop deve ser verificado após a remoção de todos os componentes externos. Se você ouvir o ventilador e outros ruídos, pode haver uma falha na tela do seu laptop. Existe a possibilidade de que a tela precise ser substituída.

Para substituir a tela do seu laptop, entre em contato com o fabricante. Apesar do que você pode acreditar, a tela do seu laptop pode não estar danificada. Se você ainda estiver tendo problemas, tente conectar um monitor externo ao seu laptop usando um cabo VGA e reinicie o laptop para diagnosticar os problemas de tela.

Reinicialize seu laptop

É necessário remover a bateria e desconectar o adaptador de energia antes de reiniciar seu laptop HP. Em seguida, conecte a fonte de alimentação ao seu laptop HP pressionando e segurando o botão liga / desliga por 15 segundos. Para ligar o laptop, reinstale a bateria e pressione o botão liga/desliga novamente.

Da mesa do autor

Então, isso é como consertar laptop HP não liga problema. Esperamos que você ache que este guia o ajudou. Para mais informações, comente abaixo e deixe-nos saber.

