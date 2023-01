As 8 principais maneiras de corrigir o Apple Music Replay 2022 não está funcionando

O Apple Music Replay é um recurso do aplicativo Apple Music que cria listas de reprodução personalizadas com base nas músicas e artistas mais ouvidos do usuário em um determinado ano. Ele permite que os usuários revivam seus momentos musicais favoritos e descubram novas músicas que podem ter perdido ao longo do ano.

O recurso cria uma lista de reprodução para cada ano em que o usuário é membro do Apple Music, começando no ano atual e retornando ao ano em que ingressou. Os usuários podem acessar suas listas de reprodução do Replay acessando o botão “Para voce” guia no aplicativo Apple Music e selecionando “Repetir.”

O que é o Apple Music Replay?

Usando o Apple Music Replay, você pode visualizar estatísticas sobre sua atividade no Apple Music, incluindo qual artista você mais ouviu, qual álbum você mais ouviu e qual música você mais gostou.

Você também pode desfrutar de sua própria lista de reprodução no final do ano, que contém todos os seus favoritos pessoais que você ouviu. Ao longo do ano, o Apple Music analisa seu histórico musical para determinar quantas vezes cada música, álbum e artista foi ouvido.

No entanto, os critérios de contagem de músicas e streams são muito específicos para garantir que sua playlist seja personalizada apenas de acordo com seus gostos. O Apple Music Replay exige que você esteja conectado ao seu ID Apple, reproduzindo músicas do catálogo da Apple e ouvindo a faixa, álbum ou artista por um determinado período de tempo antes de ser elegível.

Ao fazer isso, você pode tornar suas estatísticas de audição mais precisas e mais adaptadas às suas preferências e hábitos.

Corrigir Apple Music Replay não está funcionando ou carregando 2023

Você pode tentar algumas coisas para corrigir o problema de reprodução de música da Apple. Então, vamos conferir as correções:

1. Reinicie seu dispositivo

Às vezes, isso pode resolver pequenos problemas de software. Para reiniciar o dispositivo, basta pressionar e segurar o botão liga/desliga até ver o controle deslizante de desligamento aparecer. Depois, deslize o controle deslizante de desligamento para desligar o dispositivo e pressione e segure o botão liga / desliga para ligá-lo novamente.

2. Certifique-se de que sua conexão com a Internet esteja estável

O Apple Music requer uma conexão com a Internet para funcionar, portanto, certifique-se de ter uma conexão estável. Se você estiver em uma rede celular, tente conectar-se ao Wi-Fi para ver se isso resolve o problema.

Verifique se você está usando a versão mais recente do Apple Music. Vá para a App Store para verificar se há atualizações e toque em “Atualizações.” Se uma atualização estiver disponível, toque em “Atualizar” para instalá-lo.

4. Reinicie o aplicativo Apple Music

Feche o aplicativo Apple Music e abra-o novamente. Muitas vezes, pode resolver pequenos problemas com o aplicativo.

5. Redefina o aplicativo Apple Music

Você pode tentar redefinir o aplicativo Apple Music se nenhuma das etapas acima funcionar. Para fazer isso, vá até a App Store e pesquise “Música da Apple.” Em seguida, toque em “Abrir” para iniciar o aplicativo.

Quando o aplicativo abrir, toque na guia de perfil no canto superior direito e toque em “Sair.” Depois de sair, toque em “Entrar” e entre com seu ID Apple e senha para continuar usando o aplicativo.

6. Ative o histórico de escuta

Settings > Music > Turn on " Use listening history ."

Se o recurso “Usar histórico de audição” do iPhone estiver desativado, o Apple Music não poderá criar uma lista de reprodução personalizada do Apple Music Replay para você.

7. Use navegadores diferentes

Pode ser possível resolver o problema de reprodução de música da Apple usando um navegador diferente para acessar o Apple Music Replay. O aplicativo e o site podem ser alternados para verificar se o Apple Music Replay começou a funcionar.

8. Ativar biblioteca de sincronização

Ative a sincronização de bibliotecas de música em Configurações > Música ícone.

Se você não ativou a biblioteca de sincronização, pode ser a principal causa do seu problema, pois esse procedimento permite que o Apple Music acesse todas as músicas mantidas em sua biblioteca. A biblioteca de sincronização pode ser ativada da seguinte forma::

Passo 1: Na página de configurações do iPhone, selecione o Música ícone.

Passo 2: Certifique-se de que Sincronizar biblioteca está ligado.

Se você tentou todas essas etapas, mas ainda não resolveu o problema de reprodução de música da Apple, pode ser necessário entrar em contato com o suporte da Apple para obter mais assistência.

Algumas Perguntas Frequentes – Perguntas Frequentes

O Apple Music é gratuito para sempre?

Não, o Apple Music não é gratuito para sempre. Ele oferece uma avaliação gratuita de três meses para novos usuários, após os quais os usuários devem pagar uma taxa de assinatura para continuar usando o serviço. A taxa de assinatura é de $ 9,99 por mês para um indivíduo ou $ 14,99 por mês para um plano familiar.

Quanto tempo antes do Apple Music excluir as músicas?

O Apple Music não exclui automaticamente as músicas da sua biblioteca. Se você deseja remover uma música da sua biblioteca, pode fazê-lo manualmente acessando a música em sua biblioteca e selecionando “Remover da Biblioteca.”

Se você tiver uma assinatura ativa do Apple Music e remover uma música de sua biblioteca, ainda poderá acessar e transmitir a música, desde que tenha uma assinatura ativa. No entanto, se você cancelar sua assinatura, só poderá acessar a música se adicioná-la novamente à sua biblioteca.

A música da Apple é melhor que o Spotify?

Depende da preferência pessoal. Tanto o Apple Music quanto o Spotify oferecem recursos semelhantes, incluindo streaming de música, criação e compartilhamento de listas de reprodução e acesso a conteúdo exclusivo. Alguns usuários podem preferir o Apple Music porque ele se integra perfeitamente com seus dispositivos Apple e oferece acesso à extensa biblioteca de músicas e podcasts da Apple.

Outros podem preferir o Spotify por causa de sua base de usuários mais extensa e acesso a conteúdo mais diversificado, incluindo podcasts e áudio ao vivo. Por fim, a decisão entre Apple Music e Spotify se resume às suas preferências e necessidades pessoais.

O que acontece depois que o Apple Music expira?

Depois que sua assinatura do Apple Music expirar, você não terá mais acesso a todos os recursos e conteúdos do aplicativo. A música não estará disponível para streaming ou acesso a qualquer conteúdo exclusivo disponível para assinantes.

No entanto, qualquer música baixada e salva em seu dispositivo ainda estará disponível para reprodução. Se você optar por renovar sua assinatura, recuperará o acesso a todos os recursos e conteúdos do aplicativo.

Conclusão

Esperamos que tenha gostado do nosso artigo sobre como corrigir o replay de música da Apple não está funcionando. Sabemos que às vezes você pode ter problemas ao tentar ouvir CONFIRA. É por isso que queremos fornecer a melhor solução possível para corrigi-lo quando não funcionar.

