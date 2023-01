As 8 principais maneiras de corrigir o erro 94 do Hulu em qualquer dispositivo em 2023

Hulu é um serviço de streaming para os EUA. O Hulu está disponível para várias plataformas, como macOS, Android, Windows e iOS. Muitos usuários criaram o Hulu Error 94 ao tentar assistir a algum conteúdo no Hulu. Embora o Hulu tenha uma ótima biblioteca para mantê-lo entretido durante o fim de semana, enfrentar esse erro pode ser irritante.

Felizmente, há certas coisas que você pode tentar corrigir o Hulu Error 94. Se você clicou neste artigo na esperança de encontrar uma correção para esse erro, não ficará desapontado. Aqui, listaremos várias etapas de solução de problemas para ajudar a corrigir o Erro 94 do Hulu em seus dispositivos.

Razões por trás de enfrentar o erro 94 do Hulu

Pode haver muitos motivos para enfrentar o Erro 94 do Hulu. Se você estiver recebendo o Erro 94 durante o streaming de conteúdo, será devido a-

É provável que você enfrente esse problema devido à internet lenta. Se sua internet estiver instável, você não poderá continuar transmitindo e obterá o Erro 94 do Hulu.

O aplicativo Hulu desatualizado é outro motivo para enfrentar esse problema.

Além disso, você pode encontrar esse problema se houver atualizações de firmware do sistema pendentes.

O Hulu também pode bloquear sua VPN e causar esse problema. Isso acontece especialmente com o serviço VPN gratuito e é menos provável que aconteça com uma VPN paga.

Dados de cache corrompidos também podem causar o Erro 94 do Hulu.

Corrija o erro 94 do Hulu durante a transmissão na TV, celular, Xbox, PS5

Agora que você sabe o que está causando o problema, pode prosseguir com as etapas de solução de problemas para corrigi-lo. Siga os métodos abaixo para corrigir o Hulu Error 94:

Reinicie o aplicativo Hulu

A primeira coisa que você deve fazer é reiniciar o aplicativo Hulu. Bugs podem ser a razão por trás desse erro, portanto, antes de continuar com qualquer etapa mencionada neste artigo, reinicie o aplicativo Hulu. Feche o aplicativo Hulu e inicie-o novamente. Uma vez feito isso, tente transmitir novamente e veja se você ainda está enfrentando o problema.

Se você estiver usando um navegador para transmitir conteúdo no Hulu, reinicie o navegador que está usando. Isso deve funcionar para você e você não deve mais enfrentar o problema. No entanto, se você ainda encontrar esse problema, vá para a próxima etapa de solução de problemas mencionada neste artigo.

Reinicie seu dispositivo

Se reiniciar o aplicativo Hulu não funcionou para você, reinicie o dispositivo que você está usando para transmitir o Hulu. Desligue o seu dispositivo e, em seguida, ligue-o novamente. Uma vez feito isso, tente transmitir o Hulu novamente e veja se você ainda enfrenta o mesmo problema. Se o problema persistir, vá para a próxima etapa.

Verifique sua Internet

Você pode encontrar o Erro 94 em sua conta Hulu devido à internet lenta ou instável. Você deve ter conteúdo estável para transmitir conteúdo no Hulu. Você pode usar Fast.com ou SpeedTest para verificar a velocidade da sua internet.

Se a sua internet estiver lenta, resolva o problema. Aproxime seu roteador do dispositivo ou conecte-o através do cabo Ethernet. Se você tiver um roteador de banda dupla e seu dispositivo suportar 5 GHz, mude para 5 GHz para uma conexão estável. Reinicie o roteador se ainda estiver enfrentando o problema.

No caso de dispositivos móveis, desligue seus dados e ligue-os novamente. Se isso não ajudar, mude para outra rede para transmitir o Hulu. Se isso não resolver o problema de sua conexão com a Internet, entre em contato com seu ISP sobre a instabilidade da Internet.

Se a sua internet está funcionando bem, mas você ainda está enfrentando esse problema, provavelmente não foi a sua internet que está causando esse problema. Vá para a próxima solução de problemas mencionada neste artigo.

O aplicativo desatualizado também pode causar esse problema. Se você enfrentar o Hulu Error Code 94, a atualização do aplicativo deve funcionar. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Abra a loja de aplicativos em seu dispositivo, ou seja, Microsoft Store, App Store ou Play Store.

Aqui, procure o aplicativo Hulu e selecione o resultado da pesquisa relevante.

Se alguma atualização estiver disponível para o aplicativo, você a encontrará aqui.

Toque/clique no Atualizar botão para atualizar o aplicativo.

Observação-Se você estiver usando o navegador para transmitir o Hulu, atualize o navegador da mesma maneira.

A incompatibilidade do sistema com o aplicativo também pode causar esse problema. Se o seu aplicativo for atualizado para a versão mais recente e você executar um firmware de sistema mais antigo, isso pode causar incompatibilidade do aplicativo. Atualize o firmware do sistema para corrigir o problema seguindo as etapas abaixo:

Windows PC

Para atualizar o PC com Windows, siga as etapas abaixo-

Imprensa Windows + eu combinação de teclas para abrir o Definições aplicativo.

Aqui, na barra lateral esquerda, clique em Atualização do Windows.

Agora, do lado direito, clique em Verifique se há atualizações .

Se houver atualizações disponíveis, baixe-as e instale-as.

Tente transmitir o Hulu agora e veja se você ainda enfrenta o problema.

Android

Para atualizar dispositivos Android, siga as etapas abaixo:

Abra o Definições aplicativo em seu telefone ou tablet Android.

Aqui, toque no Atualização de software opção.

A seguir, toque em Baixar e instalar para procurar a atualização; instale qualquer atualização disponível.

Uma vez feito isso, transmita o Hulu e você não deve mais enfrentar o problema.

Observação- As etapas mencionadas acima são para telefones e tablets Samsung. As etapas para atualizar o firmware em dispositivos Android podem ser diferentes para telefones e tablets de marcas diferentes.

iOS

Para atualizar seu dispositivo iOS, siga as etapas abaixo:

Toque no Definições ícone do aplicativo em seu dispositivo iOS para abri-lo.

Aqui, toque em Em geral e depois Atualização de software.

Você pode ver várias atualizações aqui; toque na atualização que deseja instalar.

Toque em instale agora (ou Baixar e instalar) para instalar a atualização.

Depois de concluído, verifique se você pode transmitir o Hulu sem problemas.

Limpar cache

Você também pode enfrentar esse problema devido a um cache corrompido. Você pode limpar o cache do aplicativo Hulu para corrigir o problema. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

No Android

Para limpar o cache no Android, siga as etapas abaixo-

Toque e segure o Hulu ícone do aplicativo e, em seguida, em Informações do aplicativo (i) ícone.

Aqui, toque no Armazenar opção.

Agora, toque em Limpar cache para limpar o cache.

Se limpar o cache não funcionar, toque em Apagar os dados para limpar os dados. Se você fizer isso, todos os seus dados serão excluídos e você terá que fazer login no aplicativo novamente.

No Windows

Você não tem a opção de limpar o cache no Windows, mas pode reparar o aplicativo ou redefini-lo. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Imprensa Windows + eu combinação de teclas, e você será direcionado para o Definições aplicativo.

combinação de teclas, e você será direcionado para o aplicativo. Aqui, na barra lateral esquerda, clique em aplicativos e Instalado aplicativos.

Na lista de aplicativos, procure por Hulu . Clique nos três pontinhos ao lado e clique em Opções avançadas .

. Clique nos três pontinhos ao lado e clique em . Aqui, role para baixo até o Redefinir seção. Você verá duas opções aqui- Reparar – Isso irá reparar o aplicativo sem fazer nenhuma alteração nos dados do seu aplicativo. Redefinir – Isso redefinirá o aplicativo e seus dados serão excluídos.

seção. Você verá duas opções aqui-

Escolha qualquer uma das opções acima para seguir em frente.

No iOS

Não há opção para limpar o cache do aplicativo em dispositivos iOS. Você terá que reinstalar o aplicativo se quiser limpar o cache.

Observação- Se você estiver usando o navegador para transmitir conteúdo no Hulu, limpe o cache do navegador. Você pode mudar seu navegador para transmitir o Hulu.

Desativar VPN

Certifique-se de não estar usando nenhuma VPN (especialmente uma gratuita) durante o streaming do Hulu. Se você estiver usando qualquer VPN, o Hulu pode bloqueá-lo e você pode enfrentar problemas como o Código de erro 94. Desative a VPN e tente transmitir o Hulu. Isso provavelmente deve corrigir o problema.

Reinstale o aplicativo Hulu

Por fim, recomendamos que você reinstale o aplicativo Hulu. Se nenhuma das etapas acima resolver o problema, você poderá reinstalar o aplicativo e verificar se isso corrige o problema ou não. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

No telefone e tablet (Android e iPhone)

Para reinstalar o aplicativo Hulu em seu telefone ou tablet, siga as etapas abaixo:

Segure o ícone do aplicativo Hulu e toque no Remover/Excluir botão.

Confirme a exclusão do aplicativo do seu dispositivo.

Agora, vá para Loja de jogos (no Android) ou Loja de aplicativos (no iOS) e procure por Hulu.

Toque no resultado da pesquisa relevante e toque em a Instalar botão para instalar o aplicativo.

a Abra o aplicativo e entre na sua conta.

Tente transmitir o conteúdo novamente; você não deve mais enfrentar esse problema.

No PC com Windows

Para reinstalar o aplicativo Hulu no seu PC com Windows, siga as etapas abaixo:

aperte o janelas tecla em seu teclado e procure pelo Hulu aplicativo.

Selecione Hulu no resultado da pesquisa e, em seguida, clique em Desinstalar .

Confirme a desinstalação do aplicativo clicando em Desinstalar.

Agora, vá para Microsoft Store e procure por Hulu .

Clique no Instalar botão para instalar o aplicativo.

Agora, abra o Hulu app no ​​seu PC e entre na sua conta.

Agora você não deve mais enfrentar o problema.

Conclusão

Estas foram algumas maneiras de ajudar corrigir o erro 94 do Hulu. Enfrentar esses problemas pode ser irritante e, se você continuar recebendo esse problema durante a transmissão no Hulu, este artigo o ajudará a corrigi-lo. Siga as etapas fornecidas neste artigo acima para corrigir o problema. Se este artigo ajudou você, deixe-nos saber no comentário abaixo.

