As 8 principais maneiras de corrigir o HBO Max que não está funcionando na TV Samsung

HBO Max é uma plataforma de streaming popular com uma biblioteca com vários títulos populares como Game Of Thrones, Silicon Valley, Lord Of The Rings e outros. Você pode transmitir o HBO Max em qualquer plataforma, incluindo iOS, Android, Windows, Mac, Android TV, Apple TV, etc.

Recentemente, os usuários da TV Samsung relataram que não conseguem transmitir o HBO Max em suas TVs. A razão por trás desse problema é incerta; pode haver várias causas para esse problema. Se você chegou a este artigo enquanto procurava uma solução para esse problema, você está no lugar certo.

Como corrigir HBO Max não está funcionando na TV Samsung

Estamos aqui para orientá-lo com as etapas de solução de problemas para corrigir o HBO Max que não está funcionando na TV Samsung.

Certifique-se de ter Internet estável

Você precisa de uma conexão de internet estável para transmitir o HBO Max na sua TV Samsung. Verifique a velocidade da sua conexão com a internet através Teste rápido. Se a internet estiver instável ou lenta, siga as etapas abaixo para corrigi-lo-

Reinicie o roteador para solucionar problemas técnicos no roteador.

Aproxime o roteador da TV ou conecte o roteador à TV por meio do cabo Ethernet.

Se você estiver usando um ponto de acesso móvel, ative o modo avião e desative-o. Agora ligue o Hotspot no seu celular e conecte sua TV a ele.

Desconecte todos os outros dispositivos do Wi-Fi, exceto a TV Samsung.

Entre em contato com seu ISP para corrigir problemas com sua internet. Se o seu cabo de internet estiver danificado ou a sua internet estiver instável por muito tempo, você pode entrar em contato com o seu ISP para verificar o problema e pedir para corrigi-lo.

Verifique os servidores do HBO Max

Outro motivo pelo qual o HBO Max não está funcionando na TV Samsung pode ser uma interrupção do servidor. Você terá que verificar a interrupção do servidor do HBO Max através Down Detector

.

Se houver uma interrupção do servidor, você terá que esperar algum tempo. Não há nada que você possa fazer em caso de interrupção do servidor; ele será consertado por conta própria depois de algum tempo.

Desligue e ligue a TV Samsung

Falhas técnicas e bugs são comuns, o que pode ser o motivo pelo qual o HBO Max não está funcionando na TV Samsung. Bugs temporários são corrigidos ligando e desligando o dispositivo. Você pode tentar ligar e desligar a TV Samsung e verificar se eles corrigiram o problema. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Desligue sua TV Samsung.

Agora, desconecte a TV Samsung da fonte de alimentação.

Aguarde um minuto ou dois e, em seguida, conecte o cabo de alimentação na fonte de alimentação novamente.

Ligue a TV e verifique se você ainda está enfrentando esse problema.

Verifique se o HBO Max é compatível com sua TV

Se você não conseguir usar o aplicativo HBO Max em sua TV Samsung, verifique se o aplicativo é compatível com sua TV. Uma TV Samsung lançada antes de 2016 não é compatível com o HBO Max. Se a sua TV foi lançada antes do ano de 2016, você não pode transmitir o HBO Max nela.

No entanto, há uma solução alternativa para isso também. Embora não seja possível instalar o aplicativo HBO Max na sua TV, você pode usar serviços de streaming de terceiros, como Roku e Amazon Fire Stick, para transmitir o HBO Max na sua TV Samsung.

Frequentemente, esses problemas podem ser encontrados devido a atualizações de firmware pendentes ou firmware de sistema desatualizado. Você pode atualizar seu firmware para a versão mais recente e ver se isso corrige o problema. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Clique aqui ligação visitar o Página de suporte da Samsung .

Aqui, procure sua TV Samsung e baixe a atualização de software mais recente.

O arquivo estará no formato zip. Extraia o arquivo e copie o arquivo extraído para a unidade flash USB.

Conecte a unidade flash USB na sua TV Samsung.

Depois de fazer isso, sua TV começará a atualizar automaticamente.

Depois que a atualização for instalada, verifique se você ainda está enfrentando o problema.

Reinstale o aplicativo HBO Max

Se algum arquivo do aplicativo HBO Max for corrompido, o aplicativo HBO Max pode não funcionar na sua TV Samsung. Você pode reinstalar o aplicativo HBO Max para limpar todos os bugs, configurações e arquivos corrompidos. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Vamos para aplicativos na sua TV Samsung.

Aqui, selecione o Definições opção.

Agora selecione HBO Max e então selecione o Excluir opção.

Agora pressione o Lar no controle remoto da TV Samsung e selecione o botão aplicativos opção.

Procurar HBO Max e selecione a opção relevante no resultado da pesquisa.

Agora, selecione o Instalar botão para instalar o aplicativo em sua TV.

Feito isso, inicie o HBO Max app na sua TV e veja se funciona bem ou não.

Redefinir Samsung Smart Hub

Através do Samsung Smart Hub, você pode acessar todos os recursos da sua TV Samsung. Devido a alguns problemas com o Samsung Smart Hub, você pode enfrentar esses problemas. Você pode tentar redefinir o Samsung Smart Hub e ver se isso resolve o problema. Para redefinir o Samsung Smart Hub, siga as etapas abaixo-

aperte o Hub Inteligente Botão do seu controle remoto.

Abra o Definições no Samsung Smart Hub pressionando o botão azul com a letra D no controle remoto.

Agora, selecione o Redefinir opção aqui.

Você será solicitado a digitar a senha. Digite aqui a senha da sua TV; se você não alterou a senha padrão, digite 0000 .

O Samsung Smart Hub começará a redefinir. Uma vez feito, você verá Reinicialização concluída mensagem em sua tela.

Reinicie sua TV de fábrica

Se você ainda enfrentar esse problema, o último recurso será redefinir a configuração original da sua TV Samsung. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Vá para o Definições da sua TV Samsung.

Aqui, selecione o geral opção e, em seguida, selecione Redefinir.

Você terá que inserir o PIN da sua TV. Se você não o alterou, digite o PIN padrão 0000 .

Selecione Redefinir novamente e selecione OK.

A TV começará a reiniciar agora. Aguarde até que o processo seja concluído.

Depois que sua TV inicializar, instale o aplicativo HBO Max e veja se está funcionando.

Conclusão

Estas foram algumas etapas de solução de problemas para ajudar a corrigir HBO Max não funciona na TV Samsung. Se você estiver enfrentando alguns problemas ao executar o aplicativo HBO Max na sua TV, siga as etapas fornecidas acima neste artigo para corrigir o problema.

GUIAS RELACIONADOS: