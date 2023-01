As 8 principais maneiras de corrigir o travamento do aplicativo de música do iOS 16 em 2023 (6.1 ou superior)

A Apple é uma empresa conhecida por seus dispositivos e sistemas operacionais premium. Eles otimizaram seus dispositivos de uma forma que é um dos melhores concorrentes entre a maioria das marcas. O iOS 16 é um dos sistemas operacionais populares da empresa que eles fornecem no iPhone e em outros dispositivos da Apple.

O iOS 16 vem com ótimos recursos que os usuários adoram. Junto com ele, os desenvolvedores da empresa otimizaram o iOS 16 para rodar mais rápido em todos os iPhones, sejam antigos ou recém-lançados. É por isso que os usuários preferem a Apple a outros dispositivos. A otimização torna o sistema operacional muito melhor para os usuários, que gostam de usá-lo com prazer. Mas a felicidade não é igual para todos.

Muitos usuários do iPhone estão lutando com seus dispositivos. Os usuários estão relatando problemas com o aplicativo de música do iOS 16. O aplicativo trava quando os usuários tentam iniciá-lo ou ao usá-lo. Este é um grande problema que os usuários enfrentam e está arruinando toda a sua experiência.

No entanto, os usuários podem tentar resolver o problema por conta própria. Existem diferentes tipos de maneiras disponíveis que podem funcionar para você na resolução do problema, se você também estiver enfrentando o problema. Você pode resolver o problema do iOS 16 Music App Crash implementando essas correções.

Por que o aplicativo de música está travando no iOS 16?

Os usuários do iPhone enfrentam o problema quando abrem ou usam o aplicativo Música. O aplicativo trava repentinamente quando eles tentam iniciar ou ouvir as músicas. Existem diferentes razões possíveis disponíveis para isso. Nós os listamos para você abaixo, então verifique-os.

Seu iPhone pode não estar rodando na versão mais recente.

Pode haver alguns bugs no aplicativo ou no iOS 16.

O aplicativo não está funcionando corretamente devido ao armazenamento insuficiente.

Você não está usando a configuração padrão para WiFi ou outros aplicativos, o que pode estar causando a falha do aplicativo de música.

Corrigir falha do aplicativo de música do iOS 16 (funciona em 16.1 ou superior)

Os usuários estão relatando o problema de falhas do aplicativo sempre que tentam iniciá-lo ou usá-lo. Existem diferentes razões disponíveis pelas quais você pode enfrentar o problema. Já listamos os motivos acima, portanto, verifique-os se ainda não o fez.

Ao verificar esses motivos, você pode analisar a causa do problema em seu iOS 16. Estamos aqui com maneiras de resolver o problema. Você tem que implementá-los como está escrito. Certifique-se de verificá-los corretamente.

Forçar a reinicialização do seu iPhone

O aplicativo de música pode estar travando no seu iPhone devido a falhas no sistema. Às vezes, os arquivos não são carregados corretamente durante a inicialização, o que causa problemas nos aplicativos do sistema. O aplicativo de música no iOS 16 pode estar travando devido às mesmas falhas do sistema. Para corrigir esse problema, você precisará forçar a reinicialização do iPhone. Você deve seguir os métodos listados abaixo para forçar a reinicialização do seu iPhone.

Em primeiro lugar, pressione o botão Aumentar volume e botão lateral por segundos .

. Você verá o logotipo da Apple.

Aguarde até que o iPhone seja reiniciado. Depois que o iPhone for iniciado novamente, tente executar o aplicativo Música e verifique se o problema ocorre novamente ou não.

Limpe o cache do aplicativo de música

O aplicativo Música pode não funcionar corretamente devido a um problema de arquivos de inicialização. Os Arquivos de Cache são os responsáveis ​​pelo bom funcionamento do app. O aplicativo não será executado se houver algum arquivo corrompido nos arquivos de cache. O usuário deve limpar os arquivos de cache do aplicativo, se for o caso. Você pode corrigir rapidamente esse problema limpando os arquivos de cache do aplicativo seguindo as etapas abaixo.

Primeiro de tudo, desbloqueie o iPhone.

Vá para as configurações.

Depois disso, selecione Em geral .

. Vamos para Armazenamento do iPhone .

. Procure Música e toque nela.

Agora, você verá a opção de descarregar aplicativo.

Toque nele e verifique se o problema foi resolvido depois ou não.

Exclua o aplicativo e reinstale-o novamente

Se você ainda enfrentar o mesmo problema, sugerimos que você exclua o aplicativo e reinstale-o. O aplicativo pode estar travando devido a algum vírus ou arquivos corrompidos em seus arquivos instalados. Você deve excluir o aplicativo e todos os seus dados para corrigir esse problema. Depois de excluir o aplicativo, você precisa reinstalá-lo novamente. Depois de fazer isso, o problema será resolvido.

Primeiro de tudo, desbloqueie o iPhone.

Vá para as configurações.

Depois disso, selecione Em geral .

. Vamos para Armazenamento do iPhone .

. Procure Música e toque nela.

Agora, você verá a opção de Excluir o aplicativo. Toque nele.

Depois que o aplicativo for desinstalado, reinicie o iPhone.

Depois que o iPhone for reiniciado, vá para a App Store.

Pesquise o aplicativo Música.

Clique no resultado da pesquisa mais relevante.

Instale o aplicativo e verifique se o problema foi resolvido ou não.

Verifique o status do aplicativo de música

Mesmo depois de tentar os métodos acima, se o problema não for resolvido, sugerimos que você verifique o status do sistema do aplicativo de música. Se o aplicativo enfrentar um problema do servidor da Apple, o aplicativo provavelmente falhará.

Antes de implementar qualquer outro método de solução de problemas, sugerimos que você verifique o status do sistema Apple visitando o site oficial de status. Você pode visitar o site clicando aqui. Se você perceber que há algum problema no servidor com o aplicativo, aguarde algum tempo para que seja corrigido pelos desenvolvedores, pois você não poderá fazer nada para corrigir o problema.

Armazenamento Insuficiente

O aplicativo Apple Music requer armazenamento suficiente para funcionar corretamente. Se houver armazenamento insuficiente no iPhone, você provavelmente enfrentará o problema. Sugerimos que você verifique o armazenamento do dispositivo para ver se ele requer espaço livre para executar o aplicativo. O aplicativo não funcionará corretamente se o seu dispositivo não tiver armazenamento suficiente. Para verificar o armazenamento do seu iPhone, você deve seguir as etapas abaixo.

Primeiro de tudo, desbloqueie o iPhone.

Vá para as configurações.

Depois disso, selecione Geral.

Vá para o armazenamento do iPhone.

Verifique se o armazenamento está disponível ou não.

Se o armazenamento estiver cheio, você pode excluir arquivos desnecessários do seu dispositivo, como arquivos do WhatsApp recebidos e desnecessários. Você também pode excluir arquivos grandes e arquivos desnecessariamente grandes.

Redefinir Ajustes de Rede

Os aplicativos de música requerem uma conexão de internet estável. Se houver um problema com as configurações de rede do seu iPhone, o aplicativo provavelmente enfrentará um problema de travamento. A conectividade é muito essencial para executar o aplicativo corretamente. Se houver conectividade fraca, você provavelmente enfrentará o problema. No entanto, você pode corrigir isso rapidamente. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Vá para as configurações do seu iPhone.

Clique em Em geral .

. Agora, vá para Transferir ou redefinir o iPhone .

. Selecione Redefinir e clique em Redefinir configurações de rede.

Você precisará digitar a senha para confirmar.

É isso; você terminou.

Redefinir configurações do iPhone

A outra maneira de corrigir o problema é redefinindo todas as configurações do iPhone. Ao fazer isso, você poderá corrigir todos os pequenos bugs causados ​​pelas configurações incorretas do iPhone. Para fazer isso, você deve seguir as etapas fornecidas abaixo.

Vá para Configurações no seu iPhone.

Clique em Em geral .

. Depois disso, selecione Transferir ou Redefinir iPhone.

Clique em Redefinir e toque em Redefinir todas as configurações.

Digite sua senha para confirmar.

Fazer downgrade para a versão inferior do iOS 16

A última solução para esse problema é fazer o downgrade do iOS 16 para o iOS 15. Os usuários estão enfrentando problemas com o iOS 16, mas no iOS 15, o aplicativo Music está funcionando perfeitamente. Se você quiser usar o aplicativo Music sem problemas, pode fazer o downgrade para o iOS 15.

No entanto, ao fazer isso, você precisará fazer um backup dos arquivos, pois todos os dados serão excluídos. Depois de fazer o backup, comece a fazer o downgrade do iPhone. Depois disso, execute o aplicativo Music sem problemas.

Empacotando

A Apple lançou recentemente o iOS 16. Há chances de que os usuários tenham que enfrentar alguns erros e bugs ao usar a versão mais recente do iOS 16. Os desenvolvedores da Apple estão trabalhando continuamente para fornecer uma experiência perfeita aos usuários do iPhone. No entanto, ainda há muitos problemas que precisam ser corrigidos.

Muitos usuários estão enfrentando problemas com o aplicativo Music. Os desenvolvedores podem estar trabalhando nisso e em breve enviarão a atualização. Mas você pode corrigi-lo rapidamente com a ajuda dos métodos listados acima. Siga esses métodos e tente corrigir os problemas.

GUIAS RELACIONADOS: