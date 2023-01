As Cruzadas: um resumo para ENEM e vestibulares

As Cruzadas: tudo aquilo que você precisa saber para ENEM e vestibulares

O termo “Cruzadas” é usado para denominar as foram expedições militares organizadas durante a Idade Média.

O assunto é cobrado com muita frequência em questões de história dentro das provas dos vestibulares e também do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Dessa forma, para te ajudar a estudar, o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre as Cruzadas. Vamos conferir!

As Cruzadas: introdução

Como mencionamos, as Cruzadas foram expedições de caráter religioso, econômico e militar que se iniciaram na Europa a partir do século XI. O principal objetivo dessas expedições era reconquistar Jerusalém dos chamados “infiéis”: os muçulmanos. Contudo, não podemos nos esquecer que objetivos econômicos moviam nobres a participar dessas expedições.

As Cruzadas começaram em 1095, quando o Papa Urbano II, no Concílio de Clermont, convocou toda a cristandade para participar da Primeira Cruzada.

As Cruzadas: objetivos

As Cruzadas tiveram mais de um objetivo. Muitos nobres, por exemplo, estavam interessados em participar das expedições para se apropriarem de terras no Oriente (conquistar terras era a melhor forma de demonstrar status na Idade Média).

Ainda, mercadores estavam interessados nas Cruzadas para criar entrepostos nos mares e conseguir vantagem em relação ao comércio de produtos orientais. As expedições poderiam também, na visão desses indivíduos, abrir o Mar Mediterrâneo para o comércio e para relações.

As Cruzadas: principais expedições

Ao todo, a cristandade organizou oito cruzadas. São elas:

A Primeira cruzada (1096-1099)

Conhecida como “Cruzada dos Nobres”. Ela chegou a conquistar a cidade de Jerusalém, que depois seria reconquistada pelos muçulmanos.

A Segunda cruzada (1147-1149)

A segunda cruzada não conseguiu reconquistar Jerusalém.

A Terceira cruzada (1189-1192)

A terceira cruzada ficou conhecida como “Cruzada dos Reis”, uma vez que 3 monarcas participaram da expedição: Ricardo Coração de Leão da Inglaterra, Filipe da França e Federico Barbarossa do Sacro Império Romano Germânico.

A Quarta cruzada (1202-1204)

Organizada pelos comerciantes de Veneza, foi chamada de “Cruzada Comercial”.

A Quinta, sexta, sétima e oitava cruzadas (1218-1270)

Não reconquistaram Jerusalém.