Através da conta corrente é possível realizar diversas transações, movimentar valores, efetuar saques, utilizar o Pix, acompanhar gastos do cartão de crédito etc.

As vantagens da conta corrente para o seu fluxo financeiro

Sendo assim, a conta corrente é o modelo de conta bancária mais comum e que permite uma modalidade de serviços. A conta corrente permite acesso a caixas eletrônicos e a cartões de débitos, através do internet banking da instituição financeira.

Regras oficiais

Contudo, é válido ressaltar que o Banco Central do Brasil estabelece algumas regras para que as instituições financeiras ofereçam a modalidade de conta corrente, sendo assim, toda instituição financeira deve oferecer uma conta corrente gratuita com serviços essenciais.

De acordo com informações oficiais do Banco Central do Brasil, uma conta corrente gratuita deve oferecer ao cliente pelo menos dois extratos bancários mensais, um cartão de débito, duas transferências gratuitas entre contas do mesmo banco, dez folhas de cheque e quatro saques.

Pix

A movimentação do Pix é gratuita para a pessoa física, contudo, além das obrigações impostas pelo Sistema Financeiro Nacional (SFN), as instituições financeiras podem oferecer benefícios diversos para o cliente e assim cobrar por eles.

De forma geral, para solicitar uma análise de crédito em um banco é necessário apresentar alguns documentos, como RG, comprovante de endereço e renda, contatos, bem como selfies para bancos digitais e biometria cadastrada na agência bancária da instituição, para bancos físicos.

Contudo, é necessário ressaltar que cada banco pode funcionar de uma maneira, sendo essa documentação básica necessária para a solicitação de abertura de uma conta corrente.

Conta salário

O cliente ainda pode optar por uma conta salário, que é uma modalidade de conta corrente, porém, bastante limitada. Por exemplo, para transferir valores entre contas é necessário que seja o titular de ambas.

Além disso, não é possível que terceiros realizem saques, bem como o valor de saque mensal também é limitado.Contudo, a conta salário não é tão utilizada na atualidade, quanto foi a cerca de uma década atrás. Atualmente, por conta da facilidade do Pix, as contas correntes são bastante benéficas para o cliente.

Vantagens para o correntista

Já que ao realizar movimentações na sua conta corrente é possível solicitar um cartão de crédito sem anuidade e obter programas de cashback para se tornar um investidor, por exemplo.Sendo assim, pode ser viável considerar as opções do mercado e abrir uma conta corrente que lhe ofereça benefícios para centralizar suas movimentações financeiras.