A Assaí Atacadista, uma das marcas mais valiosas presente no mercado de auto serviço, está contratando novos profissionais em diversas regiões do Brasil como São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e vários outros. A seguir, confira as oportunidades disponíveis e como se candidatar.

Assaí Atacadista abre mais de 100 novos EMPREGOS pelo país

A Assaí Atacadista foi fundada há mais de quatro décadas e atualmente possui cerca de 200 unidades de atendimento distribuídas em várias regiões do Brasil. Através de um ambiente de trabalho familiar, onde seus colaboradores podem mostrar seus talentos, a Assaí Atacadista atua de forma responsável na entrega dos melhores serviços a seus clientes.

A companhia está contratando novos trabalhadores para atuar em suas lojas. Veja a seguir os cargos de trabalho disponíveis e saiba como se candidatar na vaga de Interesse.

Supervisor de Atendimento ao Cliente Jr – São Paulo;







Engenheiro de Segurança do Trabalho – Bahia;







Op. de Loja (setor de Perecíveis) – Rio de Janeiro;







Chefe de Recursos Humanos (Volante de Expansão) – Brasil;







Médico do Trabalho – Curitiba/PR;







Especialista Telecom e Redes III – São Paulo;







Consultor de Marketing Regional – Rio de Janeiro;







Pessoa empacotadora – Mato Grosso do Sul;







Chefe do setor de Prevenção de Perdas – Paulínia/SP.

Como se candidatar

Acessando o site 123 empregos, os interessados nas oportunidades divulgadas terão acesso a todas as informações referente ao processo seletivo e também será possível realizar o cadastro de um currículo atualizado para a companhia analisar.

