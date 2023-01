Assaí Atacadista abre mais de 230 novos EMPREGOS pelo país

O Assaí Atacadista está contratando novos colaboradores. É uma companhia nacional de atacado de autosserviço que pertence ao Grupo Casino. É a única companhia desse setor que está na lista da Bolsa de Valores de São Paulo sob o símbolo ASAI3. Além do mais, é negociado na Bolsa de Valores de New York.

O Assaí Atacadista é atualmente um dos maiores empregadores do setor privado no país, tendo mais de 60.000 funcionários. Cada nova unidade é concluída, gerando aproximadamente quinhentos novos empregos indiretos e diretos. Considerando a cultura organizacional um dos pilares do sucesso de uma empresa, ela acredita que o crescimento da empresa deve significar também o crescimento de seus colaboradores.

Ela conta com um importante projeto de carreiras com foco na mobilidade interna, oportunidades de crescimento entre os profissionais. Em 2022, a empresa será certificada pelo GPTW e avaliada como excelente local de trabalho por uma renomada consultoria. Todo o procedimento de expansão da marca é conduzido por uma equipe experiente e que está à frente dos negócios da empresa, analisando criteriosamente as vagas. Com isso, ela abriu uma média de 18 novas franquias anualmente nos últimos 5 anos. Confira, a seguir as funções que estão abertas:

Médico do Trabalho;

Nutricionista;

Gerente Atendimento ao Cliente Júnior;

Operador de Caixa;

Gerente de RH Regional;

Operador de Empilhadeira.

Como se candidatar

Participe do processo de seleção dos candidatos às vagas da empresa Assaí Atacadista fazendo o seu cadastro no site 123 empregos.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas.