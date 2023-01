Assaí Atacadista atua como atacado de auto serviço há mais de 47 anos e finalizou a semana com diversas oportunidades de empregos. As vagas disponíveis são de caráter nacional e para vários cargos do mercado. Confira, a seguir.

Assaí Atacadista abre mais de 300 novos EMPREGOS pelo Brasil

Através de muita dedicação e trabalho duro, atualmente a Assaí Atacadista é considerada uma das marcas mais valiosas do Brasil e possui mais 260 lojas distribuídas de forma estratégica por todo o território nacional. Trata-se de uma empresa que coloca muita paixão em todas as suas atividades e busca oferecer qualidade e um atendimento diferenciado aos seus clientes.

Sempre em busca de cuidar de seus colaboradores, a Assaí Atacadista zela pela simplicidade e acredita no poder da diversidade. Diante disso, novas oportunidades de empregos foram anunciadas para aqueles que estão em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Confira, a seguir.

Advogado Pleno Societário – São Paulo;

Téc de Segurança do Trab. – São Paulo;

Analista Administrativo PI – São Paulo;

Peixeiro – Teixeira de Freitas/BA;

Anls. de Contratos Gerais – São Paulo;

Operador de Empilhad. – Rondônia/MT;

Anls. de Controle de Gestão Sr – São Paulo;

Operador de Cxa – Rio de Janeiro;

Anls. de Comunicação (Vaga exclusiva para negros) – São Paulo;

Encarregado de Manut. – Paulista/PE;

Anls de RH Sr – São Paulo.

Como se candidatar

Para concorrer a seleção de candidatos, basta realizar o cadastro de um currículo através do link publicado no site 123 empregos.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas.