Assaí Atacadista abre NOVOS empregos pelo Brasil; veja os cargos

O Assaí Atacadista é uma empresa de atacado de autosserviço com tradição de mais de 47 anos, é uma das marcas mais valiosas do Brasil, segundo o ranking 2021 da Interbrand. Hoje, eles possuem mais de 200 lojas e mais de 70.000 associados que atendem os seus clientes com muita paixão, desde transformadores, comerciantes médios e pequenos, até consumidores finais que buscam variedade e preço acessível, cumprindo a sua missão de fornecer comida às pessoas.

Assaí Atacadista possui novas oportunidades abertas no país

A missão do Assaí Atacadista fornece alimentos e insumos básicos para milhares de brasileiros. É uma empresa que se preocupa com o seu povo, prima pela simplicidade e acredita no poder da diversidade e inclusão – atitudes que fazem parte dos seus valores culturais e, não só, em todas as suas lojas, centros de distribuição e escritórios, experimentados e praticados todos os dias.

Com o seu acelerado processo de expansão, estão crescendo e atraindo cada vez mais pessoas para o seu time. Afinal, fazer crescer o seu negócio significa fazer crescer o seu pessoal. Então, conheça abaixo todas as vagas disponíveis:

Açougueiro;

TEC. SEGURANCA TRABALHO;

Anl. Contábil;

Espec. Redes e Telecom;

Anl. Tributário Pl;

Tec. de Enfermagem do Trabalho;

Aprendiz Repositor de Mercadorias;

Espec. Segurança Informação;

Ass. Comercial;

Op. de Loja.

Como se candidatar

Para participar do processo de seleção da empresa Assaí Atacadista é necessário visitar o site 123 empregos. Em seguida, encontre o cargo de interesse e, após ler todos os requisitos e se identificar, registre o seu currículo no sistema.

