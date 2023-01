Assistir Peacock na Vizio TV

O Peacock é um dos serviços populares de streaming, famoso por fornecer programas de TV ao vivo, esportes, filmes, programas infantis e muito mais. Existem muitos programas disponíveis no Peacock. Mais de 20 milhões de usuários estão inscritos na plataforma Peacock Streaming. Esta plataforma está disponível para diferentes plataformas.

Muitos usuários com Vizio TV ficam confusos sobre a instalação do Peacock em sua Smart TV. Existem outras maneiras disponíveis pelas quais você pode assistir aos programas diretamente no Vizio. Muitos usuários que instalaram o Peacock no Vizio relataram que o Peacock não está funcionando devido a algum problema.

Neste post, vamos te ajudar a entender tudo sobre a instalação do Peacock no Vizio, junto com as formas de assisti-lo sem instalá-lo. Também listaremos como você pode corrigir rapidamente o problema se o seu peacocktv.com/vizio não está funcionando.

O que é Pavão?

Peacock é um famoso serviço de streaming com a organização controladora como NBCUniversal. Muitos programas de TV diferentes, programas infantis, etc., estão disponíveis. A Peacock TV está disponível para diferentes plataformas para que os usuários não precisem se preocupar com a plataforma para usá-la. Você também pode comprar uma assinatura para assistir a seus programas premium e pagos.

Muitos usuários ainda não sabem que a Peacock TV está disponível para Vizio. Como estão confusos, eles não estão baixando e instalando em sua Vizio Smart TV. No entanto, estamos aqui com a maneira como você pode baixar e instalar a TV Peacock na sua TV Vizio.

peacocktv.com/vizio Código de login premium: assista ao Peacock na Smart TV

Se você não sabe, instalar o Peacock TV no Vizio não é uma tarefa difícil. Você pode facilmente baixar e instalar o Peacock TV seguindo as etapas abaixo.

Primeiro, ligue sua TV Vizio. Agora, conecte-o ao Wi-Fi, que está com conexão de internet estável.

Agora, pressione o botão V no controle remoto Vizio.

no controle remoto Vizio. A tela do aplicativo aparecerá na tela da TV.

Pesquise a TV Peacock na barra de pesquisa.

Selecione Adicionar ao botão Home para instalar o aplicativo no Vizio.

Quando o aplicativo estiver instalado, abra-o.

Agora, selecione o botão Entrar.

Na tela, um código de ativação aparecerá.

Lembre-se ou escreva o código em algum lugar.

Visite o site oficial da PeacockTV. com/vizio.

Você verá um campo de entrada para inserir o código de ativação.

Digite o código e pressione enter.

Entre com a Conta Peacock e selecione Ativar.

Agora, a TV Peacock está instalada e ativada na sua TV Vizio.

É isso. Divirta-se assistindo os shows.

Se você não deseja instalar o aplicativo em sua TV Vizio ou tem problemas para instalá-lo devido à versão mais antiga, existem outras maneiras de assistir aos programas em sua TV. Abaixo listamos as formas; certifique-se de verificá-los.

Como Assistir Peacock no Vizio por Casting?

A transmissão é outra maneira pela qual podemos assistir à Peacock TV no Vizio. Nesse método, usaremos nosso telefone Android para transmitir o conteúdo em nossa TV Vizio. Depois disso, podemos ver os shows na TV.

Antes de começar, conecte seu dispositivo Android e Vizio TV com o mesmo Wi-Fi.

Instale a Peacock TV da Google Play Store no seu dispositivo Android.

Quando a instalação estiver concluída, abra o aplicativo no seu dispositivo.

Entre na sua conta do Peacock.

Depois de fazer login com sucesso no dispositivo, transmita qualquer vídeo ou programa no dispositivo.

No canto superior direito, você verá a opção Transmitir; Selecione-o.

Agora, você deve selecionar a TV Vizio na qual deseja fazer a transmissão.

Emparelhe a TV com o dispositivo Android.

Depois de concluir o procedimento, a transmissão começará na sua TV Vizio.

Como Assistir Peacock no Vizio por AirPlay?

Esta é a outra maneira em que usaremos o AirPlay para assistir ao Peacock no Vizio. Siga as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Primeiro, você precisará baixar o aplicativo Peacock.

Desbloqueie o iPhone e abra o Loja de aplicativos.

Pesquise no aplicativo Peacock. Clique no resultado mais relevante.

Depois de abrir o aplicativo, instale-o no seu dispositivo.

Certifique-se de que o Vizio TV e seu iPhone estão conectados à mesma conexão de internet.

e seu iPhone estão conectados à mesma conexão de internet. Abra o aplicativo Peacock e faça login com o Conta Pavão .

. Transmita qualquer vídeo; então, no canto superior direito, você verá o ícone Airplay.

Clique no Botão Airplay.

Escolha a TV Vizio e insira o código Airplay na Smart TV para iniciar a transmissão com a ajuda do Airplay na sua TV Vizio. É isso.

Maneiras de consertar a Peacock TV que não está funcionando no Vizio

Muitos usuários relataram que a Peacock TV não está funcionando no Vizio, mesmo após a instalação. Pode ocorrer devido a várias razões. Estamos listando as correções para isso. Certifique-se de verificá-los.

Reinicie o aplicativo

A primeira coisa que você deve tentar é reiniciar o aplicativo. Pode haver alguns problemas com o aplicativo Peacock instalado, devido aos quais você pode estar enfrentando os problemas. No entanto, pode ser resolvido rapidamente reiniciando o aplicativo. Você precisa fechar o aplicativo e abri-lo novamente na sua TV. Verifique depois de fazer isso se o problema foi resolvido.

Reinicie a TV Vizio

Depois de reiniciar o aplicativo, se o problema não for resolvido, tente reiniciar a TV. É porque há chances de que haja alguns problemas com os arquivos de inicialização da TV Vizio, devido aos quais o aplicativo não está funcionando. Isso pode ser corrigido com a ajuda de uma reinicialização. Faça isso com sua TV e verifique se o problema foi resolvido. Além disso, quando for reiniciar a TV, desligue-a. Quando a TV estiver desligada, ligue-a após um minuto.

Você pode tentar verificar se há atualizações mais recentes na TV Peacock. Você pode estar usando a versão antiga da TV Peacock, por isso está enfrentando o problema. Acesse a play store da Smart TV, e verifique se há alguma atualização disponível para a Peacock TV. Se alguma atualização estiver disponível, faça o download.

Reiniciar a TV Vizio

Se o problema não for resolvido após a atualização do aplicativo, sugerimos que você reinicie a Vizio TV. Você pode alterar todas as configurações para o padrão redefinindo a Vizio TV, dando à Smart TV um novo começo. Então, faça isso e verifique se funciona para você ou não.

Você pode não ter instalado o software mais recente da TV Vizio, devido ao qual o erro está ocorrendo com você. Sugerimos que você verifique as atualizações mais recentes do dispositivo, se houver, e atualize-as. Ao fazer isso, é provável que o problema seja resolvido.

Verifique a conexão com a Internet

Se você não estiver conectado com uma conexão de internet altamente estável, a TV Peacock provavelmente não funcionará corretamente. Você pode verificar rapidamente a velocidade da conexão com a velocidade de qualquer testador de velocidade da Internet. Se você encontrar algum problema com a velocidade após executar o teste, precisará corrigi-lo. Caso contrário, você não poderá transmitir a Peacock TV. Se a velocidade da internet estiver estável, siga o próximo método.

Reinstale o Peacock TV

A última coisa que podemos fazer é instalar o aplicativo novamente na TV Vizio. Para fazer isso, você deve desinstalar o aplicativo da sua TV e instalá-lo novamente na sua TV. Depois de fazer isso, verifique se o problema foi resolvido.

Encerrando | peacocktv.com/vizio

Peacock é um ótimo aplicativo de streaming de TV que fornece acesso a programas de TV ao vivo, programas infantis, filmes, etc. Esperamos com a ajuda de nosso post; você poderá instalar a Peacock TV e transmitir o conteúdo. Além disso, você poderá saber como corrigir os problemas de funcionamento do Peacock TV. É isso para este post.

perguntas frequentes

1. Posso instalar o Peacock na minha TV Vizio?

Sim, você pode instalar o Peacock na TV Vizio seguindo etapas simples. Listamos as etapas acima, verifique-as.

Você pode atualizar facilmente a TV Peacock na TV Vizio seguindo as etapas listadas na postagem.

3. Como adiciono streaming Peacock à minha Smart TV?

Você tem que baixar e instale a TV Peacock na sua TV Vizio. Após a instalação, você deve ativá-lo. Depois de ativar o Peacock, você pode transmitir seu conteúdo.

