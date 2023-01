Assuntos de história que mais aparecem nas provas militares: confira!

Assuntos de história que mais aparecem nas provas militares

Os assuntos de história costumam ser abordados, dentro das provas militares, de uma maneira um pouco mais complexa e um pouco mais elaborada.

Assim, é essencial que você saiba aquilo que vai cair para conseguir direcionar os seus estudos corretamente e garantir um bom desempenho na sua prova.

Dessa maneira, o artigo de hoje trouxe um resumo discutindo quais são os principais assuntos de história que podem aparecer especificamente nas provas militares. Confira!

Assuntos de história que mais aparecem nas provas militares: introdução

Recentemente, foi publicado o edital do concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Porém, há também previsões para outros concursos militares em demais Estados. E é sempre bom lembrar que, para uma preparação mais efetiva, o recomendado é estudar antes da abertura do edital.

Outro ponto que ajuda na preparação é conhecer o conteúdo e de que forma esse é cobrado naquela banca em questão. Uma matéria em comum para esse tipo de concurso é história, sendo dividida em duas partes, história geral e história do Brasil.

Comumente as provas são formuladas com 80 questões, e história compõe a parte de ciências humanas e suas tecnologias com 20 questões. Assim, a prova de humanas ocupa um quarto de todo o exame. Veja a seguir os principais assuntos de história cobrados nas provas militares.

Assuntos de história que mais aparecem nas provas militares: parte geral

Na parte de história geral, o edital aborda tópicos como o sistema feudal, mundo moderno e contemporâneo em assuntos como a expansão marítimo-comercial, processo de colonização da América, África e Ásia, Revolução Francesa, Industrial, Guerra Fria, Primeira e Segunda Guerra Mundial.

Porém, podemos afirmar que alguns tópicos dentro dos assuntos mencionados aparecem com mais frequência do que os demais. São eles:

Guerra Fria

Nazifascismo

Primeira Guerra Mundial

Segunda Guerra Mundial

Globalização

Assuntos de história que mais aparecem nas provas militares: parte do Brasil

Em relação à história do Brasil, o edital é dividido em três períodos: Brasil República, Brasil Colônia e Brasil Império. Temas como descobrimento do Brasil e exploração do pau-brasil, expansão territorial, crise do sistema colonial, processo político durante o primeiro reinado, Constituição de 1981, Estado Novo e o golpe Militar de 1964 estão entre os que aparecem nos editais.

Especificamente, os temas mais cobrados são:

Abertura política e a redemocratização

Estrutura política e movimentos sociais durante o período militar

Constituições republicanas

Revolução de 1930

Era Vargas