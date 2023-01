Astro de ‘Jogos Vorazes’, Josh Hutcherson joga vôlei em praia baiana com fã

Foto: Reprodução/Twitter

Josh Hutcherson, astro dos filmes da saga “Jogos Vorazes”, segue de férias no Brasil desde o Réveillon e foi flagrado recentemente em Trancoso, destino paradisíaco na Bahia, distante 730 km de Salvador.

Em relato no perfil do Twitter, um fã detalhou o encontro com o famoso e revelou ter jogado uma partida de vôlei com Josh após tietá-lo. Ele também publicou um vídeo do momento.

“Eu jogando vôleu com o Peeta, o Josh, de Jogos Vorazes, em Trancoso na Bahia. Qual a probabilidade? Surtando muito, juro”, escreveu o fã no perfil do Twitter.

“Completamente aleatório! Ele é um querido, super simpático, jogamos vôlei por um tempão”, comentou ele novamente ao compartilhar um vídeo da partida na rede social.

Confira:

