ATENÇÃO para o INFORMATIVO URGENTE do Banco Central

O SVR (Sistema de Valores a Receber) do Banco Central é alvo de diversas tentativas de golpe na Internet. Tão logo se iniciou o mês de janeiro, a instituição lançou um alerta para a população a fim de que tivesse mais cuidado com as falsas mensagens acerca da plataforma. Essas mensagens estão chegando por alguns canais digitais.

O SRV ainda está suspenso por um tempo indeterminado. Dessa forma, não se pode consultar, muito menos resgatar o dinheiro esquecido. Na matéria deste domingo (29) do Notícias Concursos, você verá que esse sistema foi criado pelo Banco Central com o intuito de deixar o acesso dos clientes facilitado ante os recursos esquecidos nas instituições financeiras.

Golpe com o SVR do Banco do Brasil

Mesmo tendo uma boa divulgação dessa suspensão temporária no mês de abril de 2022, os criminosos veem se aproveitado na aplicação de golpes. Abaixo, você poderá entender melhor como o esquema funciona.

Os golpistas mandam mensagens por meio do WhatsApp, e-mail ou SMS falando ser do Banco Central. Assim, solicitam dados pessoais, por exemplo, nome completo, número da identidade e CPF. Usam como pretexto a necessidade das informações para resgatar os valores esquecidos nas instituições bancárias.

Em outra forma, a mensagem possui links. Dessa forma, quando acessados, deixam o roubo das senhas facilitado, seja das redes sociais ou de outros meios. Há também a instalação de vírus e de programas espiões nos smartphones do usuário.

A orientação do Banco Central é não acessar o conteúdo dessas mensagens, nunca clicando nos links anexados. O BC ressalta que não solicita informações pessoais e que a consulta de valores que estão disponíveis a receber tem que ser feita apenas pelo titular ou seus dependentes, dentro do site oficial do SVR.

Segunda fase das consultas

A consulta dos recursos esquecidos, como citado, está suspensa, sem previsão de um retorno. Mesmo com a falta de datas, o Banco Central informa que a plataforma retornará com melhorias a fim de incluir resgate de valores pelos herdeiros das pessoas falecidas.

Outra novidade que foi anunciada pelo Banco Central é a fila virtual de espera para ter acesso ao SVR. Antes, o usuário tinha que entrar exatamente no dia e hora informados previamente.