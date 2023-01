ATENÇÃO! Somente com esses PASSOS é possível conseguir cadastramento no CADÚNICO

As famílias que estão interessadas na inscrição, por exemplo, para receber o Bolsa Família, necessitam, primeiramente, se inscrever no CadÚnico. Mas, para ter os dados disponibilizados no banco de dados do governo é preciso ir pessoalmente a uma das unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Por conta da alta demanda nos locais, prefeituras de diversas localidades optaram pelo agendamento antecipado para garantir que as famílias sejam realmente atendidas.

A saber, não tem como se inscrever em nenhum benefício social do governo, como o novo Bolsa Família, de forma direta. Na verdade, a família fica apta ou não para receber o benefício tendo base no que está cadastrado no CadÚnico. Em seguida, conforme disponibilidade orçamentária, há a aprovação de novos grupos no programa. Dessa forma, o Notícias Concursos, na matéria desta quarta-feira (11) mostrará como se inscrever no Cadastro Único, bem como manter as informações sempre atualizadas.

Quais os passos são necessários para o cadastramento no CadÚnico?

Quem já recebe o Auxílio Brasil, ou seja, ao menos 21,6 milhões de famílias, serão automaticamente transferidas para receber o Bolsa Família. Contudo, o Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, admitiu que o governo conduzirá análises cadastrais a fim de excluir os que não cumprem mais todos os requisitos exigidos.

Assim, a sobra do orçamento servirá para os que desejam se cadastrar no Bolsa Família e, finalmente, obter a aprovação. Dessa forma, recomenda-se permanecer com as informações atualizadas no CadÚnico de forma que conseguir o benefício será muito mais fácil.

Como efetivar a inscrição no Bolsa Família 2023

É importante ressaltar que os que recebem o Auxílio Brasil, bem como estão com as informações atualizadas no CadÚnico, não precisam fazer nada para garantir sua adesão ao Bolsa Família. Mas, os que não recebem ainda tal benefício, devem entender que o procedimento é de cunho exclusivamente presencial.

Ademais, os passos a serem seguidos são:

O representante do grupo familiar (que tenha mais de 16 anos) deve comparecer em uma das unidades do CRAS;

Ele deve levar algum documento de identificação de cada membro da família;

Cada indivíduo receberá o Número de Identificação Social (NIS);

Se houver disponibilidade para orçamento, mais grupos poderão ser incluídos.

É válido ressaltar que após se inscrever no Bolsa Família, apenas serão selecionados aqueles que possuem um rendimento de até R$ 210,00 per capita.

Como agendar o atendimento em uma unidade do CRAS

Cada uma das prefeituras organiza de maneira própria o processo do agendamento nas unidades do CRAS. Este é o local onde são feitas as inscrições no Cadastro Único. Quem quiser se informar sobre quais são as regras municipais, a sugestão é:

Ligar para o número da Secretaria de Assistência Social da cidade, verificando o processo de agendamento;

Comparecer na unidade do CRAS antecipadamente e tirar as dúvidas.

O processo para atendimento comumente acontece da seguinte maneira:

Com a distribuição das senhas, limitando os atendimentos diários no CRAS;

Com o agendamento online pelo site ou app da prefeitura.

Agora, sabendo qual é o processo para cadastrar o grupo familiar ou atualizar as informações no CadÚnico, não perca tempo. As inscrições devem ser efetivadas o quanto antes para se ter mais chances de conseguir obter o benefício.