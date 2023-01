Investir ematitudes que podem aumentar a autoestima é um caminho muito importante para a manutenção da saúde mental. Até porque, a nossa autoestima está intimamente relacionada com a forma como costumamos lidar com as adversidades presentes em nossas vidas. Por isso, neste texto nós trouxemos algumas reflexões com o intuito de ajudar você a pensar sobre o assunto. Acompanhe!

Atitudes que podem aumentar a autoestima

São diversas as atitudes que podem aumentar a autoestima. Inclusive, cada pessoa pode encontrar, dentro de si mesma, caminhos positivos para percorrer e elevar o seu bem-estar e a sua autoestima. Por conta desse fator, além de considerar as dicas abaixo, lembre-se de refletir, consigo mesmo, o que pode ajudá-lo a impulsionar a maneira como você se enxerga.

Com base no autoconhecimento, podemos descobrir coisas incríveis sobre nós, e que talvez nunca tivéssemos nos dado conta. Pense nisso e continue refletindo com a gente:

1. Aprender algo novo

Aprender alguma coisa nova pode nos ajudar a aumentar a autoestima. Sabe por quê? Porque passamos a enxergar melhor a nossa capacidade de ter conhecimentos interessantes sobre alguma coisa. Podemos nos sentir melhores conosco, ao percebermos que possuímos informações e conhecimentos que, de alguma forma, podem fazer a diferença no mundo – ao menos no nosso mundo.

Além disso, é por meio dos estudos que podemos descobrir novos caminhos para seguir na nossa carreira profissional, por exemplo, o que oferece novos horizontes capazes de fazer com que nos enxerguemos de outra maneira.

2. Cuide melhor das suas expectativas

Cuidado com as expectativas que você tem colocado sobre os seus planos e objetivos. Às vezes, desejamos atingir patamares que, no dia de hoje, podem não estar alinhados à nossa realidade. Por conta disso, é fundamental alinhar as expectativas para evitar frustrações que apenas causem questionamentos ruins sobre si mesmo.

É o caso de querer conseguir correr 10 km na primeira saída para treinar e, ao não atingir a expectativa, sentir-se ruim nos treinos e “incapaz”. Percebe o quanto a expectativa mal calibrada pode minar nosso crescimento?

3. Trace um plano de crescimento pessoal

Traçar um plano de crescimento pessoal e profissional pode ser uma das atitudes que podem aumentar a autoestima. Quando começamos a elaborar um passo a passo do que deve ser feito para “chegarmos lá”, podemos acompanhar o nosso crescimento, dia após dia, mudando a visão que temos de nós.

Porém, quando apenas mentalizamos o resultado distante, lá na frente, como algo muito longe e inatingível de acordo com o que temos hoje, podemos criar uma visão mais negativa de nós.

Por isso, fazer um plano com um passo a passo real, com base em metas que podem ser cumpridas aos poucos e dentro do que cabe na sua realidade, é algo promissor.

4. Siga o que te faz bem

Procure seguir, nas redes sociais, o que te faz bem. Se aquele perfil de estilo de vida saudável está fazendo com que você se sinta distante dessa realidade, por que segui-lo? O ideal é seguir influenciadores que nos impulsionem a sermos pessoas melhores, e não perfis que façam com que nos comparemos e nos sintamos pessoas menores ou ruins.

Pense nisso! Faça uma limpa na rede e deixe aquilo que inspira você a ir adiante.

Boa sorte!