Ative o AMC no Roku, Apple TV, Firestick, Xbox e Android TV (2023)

Com programação original premiada e filmes favoritos de todos os gêneros, a AMC é uma das principais redes de TV a cabo. A rede criou muitas séries nos últimos 15 anos que redefiniram a narrativa dramática, entre elas Mad Men e Breaking Bad.

É o principal destino de entretenimento com uma ampla variedade de programação original na AMC, incluindo Scandal, Into The Badlands, Hap & Leonard e Dietland.

Então, caso você queira curtir o conteúdo AMC na sua TV, mas não sabe como ativar AMC na Apple TV, Android TV, Roku e Firestick, certifique-se de ler este guia até o final. Sim, aqui mencionamos um guia passo a passo que o ajudará a fazer isso. Portanto, vamos começar com o guia.

O que é a rede AMC+?

A multinacional americana AMC Networks possui e opera um canal básico de televisão a cabo chamado AMC. Há uma quantidade limitada de programação original no Canal, mas mostra principalmente filmes lançados nos cinemas.

AMC +, o serviço de streaming do peso pesado da TV AMC, foi anunciado em junho de 2020. Ao contrário do Netflix e do Hulu, que você pode comprar diretamente de seu provedor de cabo, o AMC + geralmente é adquirido por meio de outro serviço de streaming ou provedor de cabo.

No AppleTV+, você pode assistir AMC+ como um canal. Além disso, o AMC Plus pode ser adquirido para dispositivos como Roku, Apple TV e Fire TV na Apple App Store ou no Google Play.

Os assinantes do AMC+ terão acesso ao conteúdo da rede AMC, bem como Shudder, Sundance Now e IFC Films Unlimited. No entanto, o AMC+ oferece uma ampla seleção de programas e filmes sem anúncios, sob demanda e sob demanda. Portanto, atualizar o serviço não removerá os anúncios. Atualmente, o AMC+ está disponível apenas para assinantes nos Estados Unidos e é separado do AMC Premiere.

Quanto custa o AMC+?

Não é possível assinar o AMC+ sem anúncios ou com anúncios. Não há anúncios nas assinaturas AMC+. No entanto, é importante observar que o custo do AMC Plus varia. Você terá que pagar um valor diferente dependendo de onde comprar sua assinatura AMC+.

A AMC oferece um preço de assinatura de $ 7/mês em seu site ou aplicativo. No total, custa US $ 84 por ano. No entanto, o AMC+ está disponível por US$ 9 mensais. Você pode comprar AMC+ de empresas externas, bem como de provedores de cabo ou serviços de streaming.

Como faço para ativar o AMC?

É semelhante ao procedimento básico em qualquer plataforma para ativar o AMC; você precisa baixar o aplicativo, copiar o código, colá-lo e verificá-lo, e é isso. No entanto, existem algumas diferenças no método real de operação que tornam essas plataformas diferentes umas das outras. Então, vamos conferir o guia mais a fundo para saber como ativar AMC em seus diferentes dispositivos.

Etapas para ativar o AMC na Android TV

Começaremos com uma das plataformas de TV mais populares, o Android. Aqui estão as etapas que você deve seguir se desejar usar o AMC em uma Android TV.

Na sua Android TV, baixe o aplicativo AMC na Play Store. Vou ao contas menu no aplicativo. Você precisará copiar o Código de ativação . Visita amc.com/activate no seu navegador. Depois que o código for copiado, cole-o no formulário e clique em Enviar . Levará algum tempo para que seu código seja verificado, portanto, seja paciente.

Etapas para ativar o AMC na Apple TV

Não há diferença entre a Apple TV e outras plataformas de TV. Esses serviços são semelhantes, mas existem algumas diferenças únicas entre eles. Você só precisa baixar o aplicativo, buscar seu código e ativar sua conta. Para evitar problemas ou erros, é importante ativar o AMC na sua Apple TV. Para fazer isso, siga as etapas abaixo.

Navegue até a App Store na Apple TV. Em seu computador, localize o aplicativo AMC e instale-o. De contas guia, obter o Código de ativação . Para ativar, vá para amc.com/activate cole o código lá e clique no botão Enviar botão.

Você pode ter que esperar alguns minutos para que isso seja concluído. Leva alguns minutos para ser concluído, mas você pode curtir seus filmes assim que terminar.

Etapas para ativar o AMC com no Amazon Fire Stick

Ativar o AMC no Amazon FireStick TV é tão simples quanto seguir as etapas fornecidas.

Na guia superior, selecione aplicativos . Em seu dispositivo, procure e baixe AMC. Vou ao contas guia no aplicativo. Certifique-se de copiar o código de ativação. Para ativar, vá para amc.com/activate cole o código e clique em Enviar .

Depois que seu código for verificado, aguarde alguns minutos. Portanto, você pode assistir ao AMC no seu Amazon Fire Stick dessa maneira.

Etapas para ativar o AMC no Roku

Você pode ativar o AMC em sua conexão Roku seguindo estas etapas.

Você precisará abrir sua TV e Roku. Para acessar o Página inicial do Roku aperte o Casa botão no seu controle remoto. Vou ao Canais de Transmissão e procure Roku. Então clique Adicionar canal para adicionar AMC. Agora, o próximo passo é Ativar seu dispositivo, selecione-o e vá para contas . Você precisará copiar seu código de ativação. Você pode colá-lo em amc.com/activate e submetê-lo.

Isso permitirá que você aproveite o AMC no seu dispositivo Roku. Os usuários do Roku que usam o Spectrum Internet estão tendo problemas para ativar o AMC em seus dispositivos.

Geralmente, se for esse o caso, você precisa entrar em contato spectrum.net/support para resolver seu problema. Para muitos usuários, usar um ponto de acesso móvel para ativar o serviço funcionou como uma solução alternativa.

Algumas perguntas frequentes – FAQs

Onde posso encontrar meu código de ativação AMC?

Você receberá um código de ativação ao se inscrever com as informações do provedor de serviços de TV. Com o controle remoto, você não precisa digitar tudo; o código é uma espécie de atalho. Sempre que você usa Roku, Apple TV, Android TV ou Samsung TV, é solicitado que você “Faça login” antes de assistir ao conteúdo.

AMC sob demanda: como faço para ativá-lo?

Você pode usar este aplicativo visitando AMCTheatres.com/activate, fazendo login na sua conta Stubs e inserindo o código na tela do Roku. Você pode se inscrever para uma conta “Insider” gratuitamente se ainda não for um membro; você precisará fornecer um cartão de crédito válido, no entanto.

O AMC é gratuito no Amazon Prime?

Atualmente, o Amazon Prime não oferece AMC. Com Amazon Prime, AMC+ (AMC Plus) é o único pacote de streaming premium disponível na AMC.

Além de uma variedade de filmes aclamados pela crítica e séries exclusivas, oferece uma ampla variedade de conteúdo AMC. Existe um Amazon Prime Video Channel para AMC+, que é um serviço de assinatura. Portanto, não é gratuito.

Preciso de um provedor de TV para assistir ao AMC?

O conteúdo AMC só pode ser visualizado se o seu provedor de TV participar. Observou-se, no entanto, que a AMC não exige que seus usuários façam login em suas TVs para acessar episódios completos selecionados em várias ocasiões. Você terá que esperar até que a AMC adicione seu provedor de TV se ele não estiver listado.

Há algum problema com o código de ativação do AMC? O que você deveria fazer?

Seu código de ativação AMC pode ter expirado, que é a causa mais comum de não funcionar. Também existe a possibilidade de parar de funcionar devido a um mau funcionamento do servidor.

Se estiver com problemas para registrar seu dispositivo, clique em Obter um novo código. Ao fazer isso, você poderá obter um novo código de ativação e concluir o processo.

Resumir

Então, é assim que você pode facilmente ativar AMC.com na Apple TV, Android TV, Roku e Firestick. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Enquanto isso, para mais informações, comente abaixo e deixe-nos saber.

