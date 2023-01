Ator de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’ mostra físico após doença

Foto: Reprodução / Redes sociais

Tyler James Williams, ator eternizado pelo papel de Chris em ‘Todo Mundo Odeia o Chris’, exibiu seu novo físico após contrair uma grave doença chamada de “Chron”, uma situação inflamatória que afeta o sistema digestivo. Com 30 anos, o artista precisou remover quinze centímetros do intestino grosso.

Ele foi capa da última edição da revista Men’s Health e utilizou a visibilidade do projeto para alertar as pessoas sobre o autocuidado, principalmente com a alimentação.

“Este é para os pacientes de Crohn, aqueles que não conseguem ganhar corpo, as crianças magras e aqueles que prosperam enquanto lutam contra doenças invisíveis. Que todos nós continuemos aprendendo a ouvir nossos corpos e tratá-los melhor. Obrigado à Men’s Health pela matéria e por narrar minha história até hoje”, disse ele.

Ele descobriu a doença em 2017, quando mesmo treinando muito não conseguia aumentar de peso. Isso fez com que ele percebesse os sinais de que algo estava fora do normal. Tyler chegou a pesar 47 kg na época. Atualmente ele tem 65 kg.

“O último pensamento que tive foi ‘puta merda, pode ser isso. Se for isso, não estou feliz. Eu trabalhei muito. Eu fiz muitas coisas. Eu não gostei de nada disso. Não pode ser isso’”, continuou o ator sucesso nos anos 2000.

