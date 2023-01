Atores de Romeu e Julieta processam Paramout em R$3 bilhões por cena de nudez

Foto: Divulgação/Paramount

Famosos por protagonizarem a versão clássica de “Romeu e Julieta”, de 1968, Olivia Hussey e Leonard Withing abriram um processo contra a Pramount por abuso infantil e distribuição de imagens de crianças nuas. As informações são da revista Variety.

Segundo a reportagem, o processo foi aberto na sexta-feira (30), no Tribunal Superior de Santa Monica, na Califórnia.

A motivação para os atores acionarem a Justiça foram as cenas de nudez dos dois que apareceram no longa. As nádegas de Leonard e os seios de Olivia são exibidos em trechos do filme.

Segundo o processo, os atores que tinham entre 15 e 16 anos na época teriam sido informados incialmente que não existiria nudez no filme, mas no momento das gravações o diretor teria feito o pedido alegando que sem isso “o filme falharia”.

A indenização pedida por eles é estimada em torno de 500 milhões de dólares, cerca de R$3 bilhões na atual cotação da moeda.

“Imagens nuas de menores são ilegais e não devem ser exibidas. Eles eram crianças muito jovens e ingênuas nos anos 60, que não entendiam o que estava prestes a atingi-las. De repente, ficaram famosos em um nível que nunca esperaram e, além disso, foram violados de uma forma que não sabiam como lidar”, defende o advogado Solomon Gresen que defende os atores.

Leia mais sobre Cinema no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.