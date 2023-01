Atração do Festival de Verão 2023, Jão já recebeu declaração de Pitty na TV

Foto: Globo/Fábio Rocha

Jão e Pitty são a prova viva da imersão de dois diferentes momentos da música brasileira. Ela com o rock que arrebatou o Brasil nos anos 2000 e ele com o pop que lotou shows em 2022.

Apesar dos gêneros musicais um pouco mais distintos, Pitty e Jão compartilharam as vivências e firmaram uma amizade que irá culminar no show do Festival de Verão, no dia 29 de janeiro.

“Eu quero cantar com a Pitty já faz muito tempo, e nunca tive oportunidade da gente se convidar e fazer alguma coisa. A gente sempre tá trocando mensagem, e aí quando surgiu o convite do Festival de Verão, eu falei, ‘é a Pitty’”, disse o cantor em entrevista ao iBahia no ano passado.

“Eu acompanho ela há muito tempo, o que ela fez na indústria do Brasil é muito f*da. Eu acho que a gente, juntos, vamos pensar em alguma coisa”, completou Jão.

A amizade entre Jão e Pitty também já emocionou o artista durante participação no “Domingão Com Huck”, em agosto de 2022, quando a cantora gravou depoimento para ele.

“Fico muito feliz de ver você existir, é recompensador. Sua trajetória me inspira. Saber que nossos caminhos se cruzaram de alguma forma é muito legal, que nossos caminhos se cruzem ainda mais”, disse a baiana.

Serviço:

Festival de Verão 2023

Data: 28 e 29 de janeiro

Atrações:

Criolo convida Ney Matogrosso, Carlinhos Brown convida Duda Beat e Àtoxxá, Ivete Sangalo convida Luedji Luna, Jão convida Pitty, Ludmilla convida Gloria Groove, Léo Santana, Gilberto Gil convida Caetano Veloso, Orochi convida Djonga, Ferrugem convida Xande de Pilares, Filipe Ret convida Caio Luccas, Xamã convida Gilsons, Saulo convida Marina Senna, Baiana System convida Olodum

Margareth Menezes convida Larissa Luz e Majur, Luísa Sonza convida Alcione, Bell Marques

Ingressos: A partir de R$88 no Sympla

