Atração do FV23, Bell Marques iniciou a carreira musical no rock

Se o lema do Festival de Verão é unir ritmos e gerações, nada melhor que um artista que já passou por diversos gêneros da música antes de se tornar um dos maiores nomes do movimento Axé Music.

Antes do galope marcado do Chiclete com Banana, Bell Marques cantava um outro ritmo que chega a surpreender a geração que só conheceu o veterano puxando trio elétrico no Carnaval de Salvador.

O artista, que em 2022 completou 70 anos, iniciou a carreira musical no rock nos anos 80. Antes do Chiclete ser o Chiclete, Bell Marques era baixista e solista na banda Scorpius, sucesso nos tradicionais bailes de formatura.

Em 1980, a banda foi contratada para puxar o ‘Bloco Traz Os Montes’ no Carnaval de Salvador. No repertório, o bom e velho rock e outros hits da música americana. O grupo era formado por Missinho (vocal, guitarra, guitarra baiana, violão), Bell Marques (baixo e solo vocal), Adenilson (percussão), João (guitarra baiana, bandolin e cavaquinho), Rubinho (bateria e percussão), Reinaldo (bateria e percurssão), Waldemar (cavaquinho e bandolim) e Wilson (teclados).

No ano seguinte, a banda se transformou em Chiclete com Banana, mas o rock nunca saiu da vida de Bell Marques. “Comecei tocando rock e migrei pro axé porque precisava pagar as contas, né?”, contou o artista em entrevista.

Mesmo após o fim da Scorpius, o ritmo já deu as caras no repertório de Bell Marques. O artista já incluiu Pink Floyd em seu repertório e surpreendeu com uma versão de um dos maiores sucessos da banda em um dos shows, a música “Another Brick in the Wall”.

Bell também tocou um trecho de “In the Flesh?”, de Pink Floyd, durante a passagem de som de um show. O registro feito por Wesley Safadão chamou atenção na web. O cantor ainda faz questão de incluir em seu repertório de Carnaval covers de Legião Urbana, como a música “Será?”, que é figurinha carimbada nos shows do setentista.

O cantor se apresenta no Festival de Verão no segundo dia de festa, o domingo (29). Bell Marques é a sexta atração a se apresentar no FV23, e toca no Palco Cais. Além do veterano, o FV recebe ainda shows de Léo Santana, Xamã convida Gilsons, Jão convida Pitty, BaianaSystem convida Olodum e Saulo com Marina Sena.

Os ingressos para curtir o Festival de Verão 2023, que retorna ao Parque de Exposições e volta a acontecer após 2 anos de pausa, devido à pandemia da Covid-19, estão à venda no site do Sympla e custam a partir de R$ 80.

