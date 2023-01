Atrações natalinas em Salvador podem ser conferidas atá sexta

Foto: Igor Santos / Secom

As vilas de Natal de Salvador, no Campo Grande e em Paripe, vão funcionar até sexta-feira (6). A praça 2 de Julho, no Campo Grande, principal cenário da capitla baiana, já recebeu a visita de cerca de 600 mil pessoas desde que foi inaugurada, no dia 30 de novembro. Já a da Praça João Martins, em Paripe, recebeu cerca de 200 mil visitantes.

O tema do Natal Salvador 2022 foi “Iluminando Nossos Sonhos”, levando o clima natalino para outros espaços públicos de lazer da cidade. As Praças Artur Lago (Pernambués), ACM (São Caetano) e do Canal (Vale das Pedrinhas) também receberam a iluminação nesta edição e cada uma delas contou com uma média de 60 mil visitas durante o período.

Este ano, graças à contenção da pandemia, a visitação à decoração natalina do Campo Grande não precisa de agendamento. No local, ainda é possível tirar foto com o Papai Noel e com os personagens do mundo dos doces. Logo na entrada, a praça conta com um “Vilarejo Doce”, um conjunto de casinhas espalhadas por um corredor de 80 metros, com portas, janelas e adornos, cujas cores remetem ao leite, baunilha, canela e chocolate.

A lista de atrativos inclui ainda a Fachada da Cidade, estrutura com 10 metros de largura e sete de altura, confeccionada nas cores que representam os sabores de biscoito; a “Árvore dos Sonhos Doces”, com 19 metros de altura; um presépio em homenagem às crianças, acampamento de Natal, dois nichos instagramáveis; uma Fábrica de Brinquedos com uma sala do Papai Noel e 16 árvores de LED com variação de luz em volta do lago e iluminação refletida na água.

Na área de cerca de 2 mil m² da Praça João Martins, em Paripe, é possível conferir a Casa do Papai Noel, peças instagramáveis, árvore de 15 metros com teto de luz, presépio e grande castelo iluminado, além de corredor das estrelas.

Zona azul

Quem for ao Campo Grande vai contar com um número de vagas de zona azul ampliado pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). Há 270 vagas na região, criadas especialmente para o evento, que se somam às 124 vagas já existentes de maneira permanente.

Quem estacionar em uma das vagas criadas para o evento, das 17h à meia-noite, de segunda a domingo, pagará uma tarifa única no valor de R$5, independente do tempo que o veículo ficar estacionado nesse período.

