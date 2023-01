A Atua Agro possui cerca de 20 anos de experiência no setor da agricultura através do Grupo da Syngenta, líder no mercado de tecnologia agrícola do mundo. Trata-se de uma empresa que nasceu com o propósito de levar sucesso ao agricultor juntamente de suas atividades. Diante disso, a companhia disponibiliza diversas vagas de emprego. Confira, a seguir.

Atua Agro abre vagas de emprego no sul do país

A companhia trabalha oferecendo soluções inovadoras no setor de sementes, defensivos, serviços financeiros, fertilizantes, serviços digitais e agronômicos e diversos outros. A Atua Agro deseja o sucesso do produtor e por isso acredita que para alcançar seu objetivo, necessita de uma equipe de colaboradores qualificados para atuar em seus cargos.

A empresa oferece um ambiente de trabalho dinâmico e inclusivo e com oportunidade de construir uma carreira aos seus colaboradores. Neste momento, novos empregos foram disponibilizados pela contratante. Veja, a seguir, os empregos ofertados e os lugares para trabalhar.

Gerente de Loja – Irati/PR;

Consultor Técnico de Vendas Sênior – Castro/PR;

Analista de Crédito e Cobrança – Santa Maria/RS;

Consultor Técnico de Vendas – Rio Grande do Sul;

Assistente Administrativo – Arapoti/PR;

Consultor Interno de Vendas – Ibati;

Banco de Talentos – Londrina/PR.

Como se candidatar

Para se cadastrar na vaga de interesse, os candidatos devem seguir as orientações disponibilizadas no site 123 empregos e realizar o cadastro de um currículo online para o análise da companhia.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas.