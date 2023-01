Atualização do aplicativo Nubank gera reclamações dos clientes

O Nubank é o maior banco digital do mundo, possuindo milhões de clientes no Brasil e também em outros países da América Latina. A startup brasileira foi fundada em 2013, sediada em São Paulo, e conquistou muitos clientes devido à sua praticidade, e também por oferecer produtos muito atrativos.

Dentre os atrativos do Nubank podem ser citadas as inúmeras opções de investimentos disponíveis, assim como crédito oferecido de forma facilitada. Além disso, a fintech disponibiliza um cartão livre de anuidade, ou seja, o cliente não precisa pagar taxas para possuir o cartão.

No entanto, apesar de todos seus benefícios, o Nubank gerou polêmica recentemente devido à uma nova atualização no aplicativo. Os clientes dizem que o acesso a certos dados da conta se tornou mais difícil, e o número de reclamações com relação ao app subiu bastante.

Entendendo o aplicativo

O Nubank é uma fintech, um banco digital. Desse modo, ele não possui agências físicas em que o cliente pode ir para resolver problemas, abrir contas, etc. Sendo assim, todas as ações e transações são feitas digitalmente, através do aplicativo da empresa.

Até mesmo os bancos mais tradicionais, que possuem agências físicas, como Itaú, Caixa, Bradesco, etc, possuem aplicativos. Isso facilita a vida do cliente, uma vez que não precisa ir até a agência para realizar inúmeras ações.

Dentre as ferramentas disponíveis nesses aplicativos está o extrato bancário. Através dele o cliente pode conferir o dinheiro que entrou e saiu de sua conta, para que tenha mais controle de suas finanças.

Sendo assim, com o extrato os usuários também conseguem ter controle sobre os rendimentos de seus investimentos. E no caso do Nubank, o simples fato de deixar o dinheiro parado na conta é como se fosse um investimento.

O Nubank aplica os recursos dos usuários em títulos públicos, que são considerados investimentos seguros. Dessa forma, o cliente da empresa deixa o dinheiro parado na conta e tem um rendimento, sendo que não há riscos de perder dinheiro com isso.

Atualização do Nubank

Como o dinheiro rende na conta do Nubank, para que o cliente tenha total controle sobre suas finanças é preciso que todas as informações sobre o rendimento constem no extrato, assim como as entradas e as saídas de dinheiro.

No entanto, com a nova atualização do aplicativo do Nubank essas informações sobre os rendimentos não são disponibilizadas com clareza. Antes da atualização, bastava o cliente entrar no extrato para ter acesso a essas informações.

O banco ainda fornece esses dados, mas ficou mais complicado de ter acesso a eles. Agora, para o cliente ter acesso aos dados do rendimento da conta Nubank ele precisa seguir alguns passos. Primeiro, é necessário abrir o aplicativo da conta, procurar pela opção “Ajuda” e em seguida clicar em “IOF”.

A seguir, o cliente deve selecionar a opção “Como vejo os impostos”, e depois procurar pela opção para visualizar os impostos. Dessa forma, o usuário do aplicativo Nubank terá acesso a todos os dados referentes aos rendimentos da conta para cada mês.