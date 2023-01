Autoglass abre novos EMPREGOS em todo o Brasil

A Autoglass é uma companhia nacional que fornece soluções técnicas para diversas áreas de mercado, atende o mercado de seguros e comercializa vidros e autopeças na origem. Eles possuem mais de 70 lojas próprias na Colômbia e no Brasil com uma excelente equipe de Call Center e de TI. Além do mais, o seu negócio de logística é muito forte, com vários centros de distribuição em todo o país.

Autoglass tem novas oportunidades de trabalho abertas no país

A empresa Autoglass se preocupa com o desenvolvimento pessoal e profissional das suas equipes, por isso encorajar, desenvolver, inspirar e cuidar está em seu DNA! Eles já possuem mais de 4 mil colaboradores, além de possibilidades de carreira incríveis para continuar a crescer.

Se você busca inovação, tecnologia, um ambiente de negócios sólido e em constante reinvenção, você está aqui! O propósito da companhia é sempre promover a inovação. É isso que os move e os coloca no caminho do sucesso.

Ag. de Atendimento;

Vendedor Interno;

Ag. de Portaria;

Motorista;

Ag. de Relacionamento;

Vendedor Call Center;

Ag. de Televendas;

Op. de Estoque;

Anl. de Distribuição;

Prospector de Vendas;

Anl. de Estratégia de Vendas;

DataTeam – Programa de Estágio em Dados.

Como se candidatar

Para concorrer às vagas anunciadas pela companhia Autoglass, em primeiro lugar, visite o site 123 empregos. Depois de criar o seu cadastro e achar a função desejada, leia com cuidado todos os requisitos para ter a certeza de que ela é adequada ao seu perfil profissional antes de fazer a sua inscrição.

