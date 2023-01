Automob abre novos EMPREGOS em todo o Brasil

O pessoal da Automob é apaixonado por carros. Mas o que eles têm de mais precioso são as suas pessoas. Alguém que ama o que faz, sonha grande e quer ir sempre mais longe. Eles são um dos principais players do varejo automotivo e de motocicletas do país, com o maior portfólio de marcas do setor.

Automob tem novas oportunidades de trabalho no país inteiro

Com o objetivo de oferecer soluções completas para quem busca mobilidade, a Automob tem a presença estratégica em 19 cidades das regiões sul, sudeste e nordeste do país, oferecendo serviços desde a venda até o pós-venda de veículos, incluindo: Seguros de nossa corretora Madre Seguros.

O seu foco sempre foi construir um ambiente de colaboração e desenvolvimento pessoal onde todos possam melhorar a cada dia. É uma empresa diversificada que promove a diversidade em todas as funções, independentemente de deficiência, gênero, religião, raça ou outras características. Então, conheça a seguir todas as vagas ofertadas e caso tenha interesse em alguma, logo após ensinamos como participar do processo seletivo:

ADVOGADO CONTENCIOSO JR;

VENDEDOR DE AUTOS;

ANALISTA PLENO DE CONTROLES INTERNOS;

MECANICO AUTOMOTIVO;

AUXILIAR ADMINISTRATIVO;

SUPERVISOR DE VENDAS;

COORDENADOR DE CONTROLES INTERNOS, RISCOS E CONFORMIDADE;

OPERADOR DE ATENDIMENTO;

COORDENADOR FISCAL;

PREPARADOR DE VEÍCULOS SEMINOVOS;

ESTAGIÁRIO;

SUPERVISOR DE PÓS-VENDAS;

GERENTE DE VENDAS.

Como se candidatar

Para fazer a sua candidatura para preencher as vagas divulgadas pela empresa Automob, inscreva-se no site 123 empregos. Encontre a função de interesse e envie o seu perfil caso ele seja correspondente aos requisitos listados na descrição do cargo.

