Autoridades se pronunciam após manifestantes invadirem Congresso, Planalto e STF

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Após Bolsonaristas inconformados com o resultado das eleições invadirem o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF), neste domingo (8), autoridades se manifestaram sobre o assunto.

Flávio Dino, ministro da Justiça, categorizou a manifestação como uma “absurda tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer”, por meio do Twitter.

“O Governo do Distrito Federal afirma que haverá reforços. E as forças de que dispomos estão agindo. Estou na sede do Ministério da Justiça”, completou o ministro.

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional também se manifestou pelas redes sociais e disse repudiar “veementemente esses atos antidemocráticos, que devem sofrer o rigor da lei com urgência”.

Ele ainda disse ter entrado em contato com Ibanes Rocha, governador do Distrito Fedral. “O governador me informou que está concentrando os esforços de todo o aparato policial no sentido de controlar a situação”, disse.

“Na ação, estão empenhadas as forças de segurança do Distrito Federal, além da Polícia Legislativa do Congresso”, completou Rodrigo Pacheco no perfil do Twitter.

