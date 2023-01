Auxílio-Gás: Benefício deve retornar em fevereiro (confira!)

O Governo Federal divulgou informações relacionadas ao calendário de beneficiários do auxílio-gás que deverá retornar este ano. A princípio o dinheiro estará disponível a partir de fevereiro para famílias que estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). As parcelas devem ser pagas bimestralmente.

Neste ano, o programa social do Governo Federal deverá pagar cerca de 100% do valor total médio do botijão gás de cozinha. Ademais, para obter o preço do produto, foi utilizado um estudo no qual a Agência Nacional de Petróleo (ANP) determinou os valores a serem pagos aos beneficiários do auxílio-gás.

Estima-se que as parcelas a serem pagas sejam no valor de R$120 garantidas a cada dois meses. O calendário de pagamento estabelecido leva em consideração o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Aliás, o governo explica que fará o pagamento em 2023 da mesma maneira que foi feito nos anos anteriores.

Para a família ter direito ao auxílio gás ela deve estar cadastrada no CadÚnico. Além disso, ela deve ter uma renda mensal inferior a meio salário mínimo por cada pessoa que mora em seu domicílio. As famílias que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) também têm direito ao benefício do governo.

Tabela divulgada pelo governo do auxílio-gás

O governo divulgou uma tabela relativa ao programa social onde estão relacionados os dias de pagamento do auxílio-gás. As pessoas com o NIS terminando em 1 devem começar a receber o dinheiro no dia 13 de fevereiro e o calendário deverá continuar até o dia 28 do mesmo mês para quem tem o NIS terminado em 0.

O calendário de pagamentos do auxílio-gás é o mesmo do Bolsa Família. Analogamente, para conferir se tem direito a receber o benefício, deve-se acessar o aplicativo do Auxílio Brasil ou o Caixa Tem. Também é possível obter outras informações pelo telefone 111 da Caixa Econômica Federal e na Secretaria de Direito Civil no telefone 121.

O auxílio-gás é um programa social do Governo Federal que tem como objetivo principal, auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade econômica a ter acesso ao gás de cozinha. Em síntese, o benefício utiliza a mesma estrutura do Auxílio Brasil, que agora deve se chamar Bolsa Família, para pagar o benefício.

Os requisitos para receber o auxílio-gás são os mesmos que o do programa de transferência de renda. Todavia, o pagamento do auxílio-gás pode ser acumulado junto a outros programas, auxílios e bolsas concedido a pessoas de baixa renda. Há, no entanto, uma prioridade a mulheres vítimas de violência doméstica.

Cadastro no CadÚnico

Famílias que não recebem o BPC devem estar registradas no CadÚnico. Para tal, é preciso que se faça um pré-cadastro no aplicativo, que é opcional. Caso deseje, o cidadão pode ir direto a uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) com todos os documentos necessários para se inscrever.

Vale ressaltar que é preciso cadastrar todos os familiares que moram na residência. É preciso ter em mãos os documentos pessoais como identidade, além do CPF ou o título de eleitor. Em relação aos documentos pessoais da família, eles devem ter foto. Também é preciso levar um comprovante de residência.

Depois de confirmar o direito a receber o benefício, é preciso aguardar a data de seu pagamento. Como falado anteriormente, este ano ele deve começar no mês de fevereiro, nas mesmas datas referentes ao Bolsa Família.Seu pagamento é bimestral, portanto é preciso ficar de olho nas datas.

Desse modo, o calendário relativo ao pagamento do auxílio-gás será feito nos meses de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. Em suma, para sacar o benefício, é preciso utilizar a Conta Poupança Social Digital, a Conta Poupança Caixa Fácil, ou uma Plataforma Social, utilizando o cartão social.

Conta na Caixa

Se a família beneficiária do auxílio-gás não tiver acesso a nenhuma das opções acima de contas, deverá ser aberta de maneira automática, uma Poupança Social Digital. O saque do benefício pode ser feito em correspondentes Caixa, como lotéricas, caixas 24 horas, e nas agências bancárias da instituição.

É preciso observar a necessidade de levar consigo o cartão social e um documento de identificação. Quem possui um cartão com o chip do Auxílio Brasil pode sacar o dinheiro com ele. Em conclusão, é importante ressaltar que é preciso ficar atualizado sobre os benefícios sociais do novo governo, visto que eles devem sofrer algumas alterações.