AVISO GERAL do Nubank aos seus clientes

Em julho do último ano, o Nubank anunciou uma mudança importante no rendimento da sua conta digital. Com a alteração, apenas saldos que ficaram disponíveis por mais de 30 passarão a gerar retorno de 100% do CDI.

Antes dessa mudança, os valores tinham rendimento diário, independente do tempo que ficassem na conta. Mas, agora, o depósito só é feito no 31º dia e tem como referência o período anterior.

Todavia, vale ressaltar que os valores que já existiam na conta digital antes do anúncio da reformulação continuarão rendendo 100% do CDI todos os dias úteis, de acordo com a regra antiga.

Rendimento das entradas e saídas

Após a implementação da mudança, os clientes da fintech começaram a se queixar que as informações detalhadas sobre rendimento de entradas e saídas da conta digital foram removidas do aplicativo.

“Faz MUITA falta este recurso, agora pra saber qual foi o resultado do mês precisa pedir extrato, abrir um e-mail, abrir um PDF no e-mail, calcular diferença de entradas – saídas. Ficou PÉSSIMO. Fora que o extrato é só até o dia anterior, ou seja, torna inacessível de forma automática a informação que antes estava pronta na tela”, reclamou uma cliente na NuCommunity, a comunidade de usuários do Nubank.

Com a retirada do atalho, para ter acesso a essas informações agora, o usuário precisa acessar a opção “Me ajuda”, digitar “IOF” na barra de pesquisa e clicar em “Como vejo os impostos”. Na sequência, será preciso clicar no link “aqui” para conferir as informações. Desse modo, o procedimento ficou mais complexo.

Como resgatar dinheiro guardado no Nubank

Abra o aplicativo do Nubank e toque em “Conta”; Na sequência, toque em “Dinheiro guardado” logo abaixo do saldo disponível; Em seguida, clique em “Disponível a qualquer momento” para continuar o resgate; O aplicativo vai mostrar o saldo disponível para saque e quanto ele está rendendo ao ano; Depois, toque na opção “Resgatar” no canto inferior esquerdo; Para finalizar, digite o valor que gostaria de resgatar e depois toque em “Resgatar” na parte inferior da tela — o dinheiro vai estar disponível na conta em poucos segundos.

O cliente pode resgatar os valores quantas vezes quiser. Todavia, como mencionado anteriormente, o usuário precisa selecionar a opção correspondente. A fintech não cobra taxas ou tarifas ao realizar a operação, então, o cliente pode ficar tranquilo ao sacar o dinheiro.