AVISO GERAL para os beneficiários do Bolsa Família

Os primeiros pagamentos do Bolsa Família de 2023 já começaram a ser realizados pelo Governo Federal. No entanto, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre as mudanças do programa.

A nova equipe que assumiu o governo este ano decidiu extinguir o Auxílio Brasil e voltar com o programa Bolsa Família. A transição trouxe consigo algumas mudanças e gerou dúvidas nos beneficiários. A seguir, confira as últimas notícias sobre como irá funcionar o novo Bolsa Família!

Posso usar o cartão do Auxílio Brasil para receber o Bolsa Família?

Esta é uma das principais dúvidas dos beneficiários do Bolsa Família. De acordo com informações do Governo Federal, os pagamentos serão realizados pelos mesmos canais de atendimento do Auxílio Brasil. Portanto, não será necessário abrir uma nova conta ou solicitar um novo cartão para receber o seu benefício.

A Caixa Econômica Federal é o banco responsável por intermediar os pagamentos. Para isso, ela criou a conta social digital para todos os seus clientes terem facilidade de acessar os benefícios do governo.

A conta foi criada de forma automática e já é uma das mais utilizadas pelos brasileiros. Para acessar a sua, basta baixar o aplicativo Caixa Tem no seu celular e fazer login utilizando as suas informações pessoais. O app está disponível para telefones Android e IOS.

Através do aplicativo Caixa Tem, os clientes da Caixa podem fazer transferências, pix, pagar contas, fazer recarga de celular e até mesmo ter acesso a diversos serviços bancários na palma das suas mãos.

Qual é o valor do Bolsa Família em 2023?

No início do programa Auxílio Brasil, os beneficiários recebiam o pagamento no valor de R$ 400. No entanto, uma medida do governo fez com que o valor aumentasse para R$ 600 até dezembro de 2022.

Sendo assim, o novo governo do Brasil conseguiu aprovar uma Medida Provisória que mantém o valor de R$ 600 ao longo de 2023. Além disso, também haverá o pagamento de um bônus de R$ 150 por cada criança de até 6 anos. As famílias poderão receber o bônus para até 2 crianças, totalizando o benefício de R$ 900.

No entanto, o bônus será pago somente após a atualização dos cadastros. As pessoas inscritas no CadÚnico serão convocadas para realizarem a atualização do seu cadastro. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, o objetivo é eliminar do cadastro do Bolsa Família as pessoas que recebem o benefício de forma irregular.

Assim, será possível amparar a população mais vulnerável e alcançar as pessoas mais carentes que ainda não participam de nenhum programa do governo federal.

Calendário de pagamentos

O novo governo já definiu o calendário de pagamentos do Bolsa Família em 2023. Assim, os depósitos ocorrerão de acordo com o último número do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário, na última quinzena de cada mês.

A seguir, confira o calendário de pagamentos de janeiro de 2023:

Final de NIS 1: 18 de janeiro (pago)

Final de NIS 2: 19 de janeiro (pago)

Final de NIS 3: 20 de janeiro

Final de NIS 4: 23 de janeiro

Final de NIS 5: 24 de janeiro

Final de NIS 6: 25 de janeiro

Final de NIS 7: 26 de janeiro

Final de NIS 8: 27 de janeiro

Final de NIS 9: 30 de janeiro

Final de NIS 0: 31 de janeiro

Quem terá direito a receber o Bolsa Família em janeiro de 2023?

As famílias que já eram cadastradas no antigo Auxílio Brasil poderão continuar recebendo o novo Bolsa Família. Para isso, é necessário cumprir as regras do programa. Assim, confira a seguir quais são as regras:

Ter cadastro ativo e atualizado no CadÚnico (Cadastro Único) do Governo Federal;

Se enquadrar em estado de extrema pobreza (renda de até R$ 105 por pessoa) ou em estado de pobreza (renda de até R$ 210 por pessoa);

Ter algum membro familiar que seja membro do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do INSS.

As crianças precisam estar devidamente matriculadas em uma instituição de ensino e frequentando as aulas;

Manter a vacinação das crianças em dia e comprovar no cadastro do benefício por meio do cartão de vacinação;

Gestantes deverão estar realizando o pré-natal;

Lactantes (mães que amamentam) também deverão receber acompanhamento do sistema de saúde.