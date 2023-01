Ba-Vi do Nordestão será no primeiro final de semana de março

Foto: Divulgação / CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou neste sábado (14) a tabela detalhada das quatro primeiras rodadas da Copa do Nordeste e as possíveis datas até a oitava rodada. De acordo com o documento da CBF, o Ba-Vi da fase classificatória da competição acontecerá no primeiro final de semana de março, na sexta rodada.

O jogo terá mando de campo do Bahia e acontecerá na Arena Fonte Nova ou no dia 4 ou 5 de março.

O Vitória estreia na Copa do Nordeste no próximo sábado (21), às 17h30, no Barradão, contra o Santa Cruz. Já o Bahia faz o primeiro jogo fora de casa, contra o Samapio Corrêa, às 19h, do domingo (22).

Na segunda rodada, o Bahia recebe o Ferroviário na Fonte Nova, às 20h30, do dia 4 de fevereiro, um sábado. O Vitória joga no dia seguinte contra o CSA, em Alagoas, às 16h.

Confira as quatro primeiras rodadas completas da Copa do Nordeste:

1ª rodada

21 de janeiro

Fluminense x CSA – 15h30

Vitória x Santa Cruz – 17h30

Fortaleza x Campinense – 17h30

Sport x ABC

22 de janeiro

CRB x Sergipe – 16h

Atlético-BA x Náutico – 16h

Ferroviário-CE x Ceará – 18h

Sampaio Corrêa x Bahia – 19h

2ª rodada

4 de fevereiro

Náutico x CRB – 17h30 – TV Jornal

Ceará x Sampaio Corrêa – 17h30

ABC x Fortaleza – 18h30

Bahia x Ferroviário – 20h30

5 de fevereiro

CSA x Vitória – 16h

Sergipe x Atético-BA – 16h

Campinense x Sport – 18h

8 de fevereiro

Santa Cruz x Fluminense – 20h

3ª rodada

14 de fevereiro

CSA x Ferroviário – 19h30

Santa Cruz x Atlético-BA – 19h30

Ceará x Sport – 21h30

Bahia x Fortaleza – 21h30

15 de fevereiro

Sergipe x Vitória – 19h30

Campinense x CRB – 19h30

Náutico x Fluminense – 21h30

ABC x Sampaio Corrêa – 21h30

4ª rodada

17 de fevereiro

Sport x Santa Cruz – 19h

Fortaleza x CSA – 21h

Atlético-BA x Bahia – 21h

18 de fevereiro

Fluminense x Campinense – 15h30

Ferroviário x Sergipe – 15h30

Vitória x ABC – 17h30

CRB x Ceará – 19h45

Sampaio Corrêa x Náutico – 19h45

