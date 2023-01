A Bagaggio atua na comercialização de bolsas, malas, acessórios para viagem, pastas e carteiras. A companhia iniciou suas operações em 1942 e atualmente possui mais de 160 lojas distribuídas em todo o território nacional. Confira, a seguir, as oportunidades disponibilizadas pela empresa nesse início da semana.

Bagaggio tem novas OPORTUNIDADES de emprego no Brasil

A Bagaggio é uma empresa familiar, de origem brasileira e trabalha com uma grande diversidade de produtos em seu portfólio. Trata-se de uma companhia que está em constante transformação e acredita que o crescimento é consequência do desenvolvimento.

Com lojas distribuídas em diversas regiões do Brasil, a Bagaggio está em busca de novos profissionais para se tornar um funcionário e complementar o sucesso de sua trajetória. As oportunidades disponíveis requerem trabalhadores responsáveis e proativos Confira, a seguir, os empregos disponíveis e tudo sobre o processo seletivo.

Anls. de Negócios Backoffice Protheus – Rio de Janeiro;

Superv. Comercial – Rio de Janeiro;

Pessoas Desenvolvedora de Produtos – Rio de Janeiro;

Assistente ADM – Duque de Caxias/RJ;

Vendedor – RJ, SC, MG, SP, PR, ES,SE, RS, RN, GO, DF;

Gerente de Vendas – PR, RJ, GO, ES;

Aux. de Serviços Gerais – Curitiba/PR;

Estoquista – Belo Horizonte/MG;

Jovem Aprendiz Administrativo e Jurídico – Rio de Janeiro;

Aux. de Inventário – Duque de Caxias/RJ;

Especialista em Transportes – Rio de Janeiro;

Serralheiro – Rio de Janeiro.

Veja também: Delta Supermercado abre novos EMPREGOS em São Paulo

Como se candidatar

Aos interessados em se candidatar nas oportunidades anunciadas, basta seguir as orientações publicadas no site 123 empregos.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos.