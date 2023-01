Bahia anuncia contratação de lateral campeão da Sul-Americana

Foto: Felipe Oliveira

O Bahia anunciou na manhã deste sábado a contratação do lateral-esquerdo, Jhoanner Stalin Chávez Quintero, de 20 anos. O atleta foi campeão da última edição da Copa Sul-Americana pelo Indepediente Del Valle. O jogador assinou contrato até 2027. O diretor de futebol Carlos Santoro comentou:

“Conhecemos Chávez desde as divisões de base do Del Valle e da seleção do Equador. Fez uma transição para o profissional sob o comando do professor Renato Paiva e tem todas as características de um lateral moderno. Além disso, apesar de jovem, possui importantes conquistas na carreira”.

Ele marcou 7 gols e deu 3 assistências em 2022, incluindo Libertadores, Sul-Americana e torneios locais.

Jhoanner Stalin Chávez Quintero, nascido em Puerto Francisco de Orellana, já iniciou os treinamentos no CT Evaristo de Macedo.

