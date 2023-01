Bahia anuncia contratação de Raul Gustavo

Foto: Divulgação / E.C Bahia

O Bahia anunciou nesta quarta-feira (4) a contratação do zagueiro Raul Gustavo, de 23 anos. O atleta chega por empréstimo vindo do Corinthians, com opção de compra até o fim de 2023.

O diretor de futebol do clube, Carlos Santoro, comentou a contrataçaão. “Apesar de jovem, Raul já tem experiência de jogar Série A e torneios internacionais, fazendo bons jogos inclusive na Libertadores. A gente também buscava um zagueiro canhoto e ele vem pra suprir essa necessidade. Um atleta com perspectiva de crescimento e desenvolvimento, mas que já está pronto pra ser uma peça importante no Brasileirão”, disse.

Santoro ainda afirmou que, com a contratação de Raul, o clube encerra os reforços na zaga. Além do jovem de 23 anos, o Tricolor já anunciou Kanu, Marcos Victor e David Duarte. Além deles, Gabriel Xavier, revelado pelo Bahia, segue no elenco.

Formado na base do Corinthians, antes com uma passagem pelo futebol croata, o novo defensor estreou no profissional exatamente contra o Bahia, na Fonte Nova, em janeiro de 2021. De lá para cá disputou 47 partidas e marcou seis gols, sendo quatro em 2022.

