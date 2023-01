Bahia anuncia Diego Rosa, em definitivo do Manchester City

Foto: Divulgação / E.C Bahia

O Bahia anunciou neste sábado (14) a compra em definitivo do meia Diego Rosa, que pertencia ao Manchester City. O jogador assinou contrato com o Tricolor até o final de 2027.

Diego, de 20 anos, foi revelado na divisão de base do Vitória e antes de ser titular trocou o Rubro-negro pelo Grêmio. No Rio Grande do Sul, conduziu o time gaúcho à final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2020, ano da negociação para o City Group.

O meia vestiu a camisa do Lommel-BEL (outra equipe do CFG) por um ano e meio e, mais recentemente, defendeu o Vizela-POR por seis meses.

Diretor de futebol do Bahia, Cadu Santoro explicou a decisão pela chegada do atleta.

“Um jogador que o Manchester City acompanhava desde a época de seleção brasileira sub-15. Na sequência, campeão mundial sub-17 sendo um dos destaques do Brasil. Depois dessa competição, o City tomou a decisão de comprá-lo. Mostrou versatilidade de jogar em três, quatro posições diferentes, enquanto esteve na Bélgica. Quando há o movimento da SAF do Bahia, entendemos que faria muito mais sentido ele jogar aqui do que continuar em Portugal. Um jogador com um potencial altíssimo, para atuar nas principais ligas do mundo, e que será importante pra gente”, disse.

Na noite de sexta-feira (13), o Tricolor anunciou outro reforço vindo do Manchester City, o atacante Kayky. Diferentemente de Diego, ele chega por empréstimo ao Esquadrão.

Leia mais sobre Esportes no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.