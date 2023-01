Bahia anuncia Esportes da Sorte como novo patrocinador máster

Foto: Reprodução / YouTube

O Bahia anunciou nesta terça-feira (10) a casa de aposta ‘Esportes da Sorte’ como novo patrocinador máster do clube. Com isso, a marca estampará o maior espaço da camisa do clube, no centro do uniforme.

O anúncio foi feito pelo presidente do clube Guilherme Bellintani, que afirmou que o contrato é o maior da história do clube em patrocínios, mas não confirmou valores. Na manhã desta quinta, o site MKT Esportivo afirmou que o Tricolor vai receber R$ 57 milhões em três temporadas.

A empresa já estampa o escudo do Esquadrão de Aço nos seus canais de divulgação e já vinha trabalhando com outros clubes brasileiros, como Goiás, Guarani, Londrina, Novorizontino e Vila Nova. A Copa São Paulo de Futebol Júnior também tem a Esportes da Sorte como patrocinadora.

Anteriormente, o Bahia tinha a Casa de Apostas como principal patrocinadora.

