Bahia bate Jacuipense por 1 a 0 e sobe para 2ª posição do Baianão

O Bahia cumpriu o dever de casa e voltou para Salvador com 3 pontos válidos na segunda rodada do Campeonato Baiano 2023. O Tricolor de Aço bateu o Jacuipense com um gol de cabeça do atacante Ricardo Goulart aos 82 do segundo tempo.

Com o triunfo, o Esquadrão mantém 100% de aproveitamento na competição estadual. O técnico português Renato Paiva propôs algumas mudanças no time. Segundo ele, isso vai fazer com que o elenco atue em alto nível em todas as competições.

Com o resultado o Bahia subiu para a 2ª posição no campeonato. Veja os melhores momentos abaixo:

