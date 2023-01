Bahia de Feira e Vitória empatam em 1 a 1

Foto: Pietro Carpi / EC Vitória

O Bahia de Feira e o Vitória empataram em 1 a 1 pelo Campeonato Baiano. Os times baianos se enfrentaram na Arena Cajueiro, em Feira de Santana na noite desta quinta-feira (12).

O Leão da Barra dominou a partida e ficou a frente do placar em quase todo o jogo, mas deixou o resultado positivo escapar no fim da segunda etapa.

O Vitória entra em campo novamente pelo Baianão no próximo domingo (15), às 16h, contra o Itabuna, no estádio Manoel Barradas, o Barradão. Já o Bahia de Feira encara o Atlético de Alagoinhas, no estádio Carneirão, em Alagoinhas. Veja os melhores momentos abaixo:

Leia mais sobre Esportes no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.