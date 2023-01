Bahia defende invencibilidade no Baiano na Fonte Nova

Foto: Reprodução/Twitter

O Bahia volta à Fonte Nova nesta quarta-feira (18), na terceira rodada do Campeonato Baiano. Este será o primeiro jogo no estádio nesste ano, já que a primeira partida do Tricolor foi disputada em Pituaçu.

Bahia e Atlético de Alagoinhas se enfrentam com a missão de manter a invencibilidade na competição. O duelo será às 21h30 (de Brasília).

Bahia e Atlético ocupam a segunda e terceira posição respectivamente. O Tricolor tem 100% de aproveitamento. Foram duas vitórias nas duas partidas realizadas até aqui. Na estreia, o time de Renato Paiva venceu a Juazeirense por 3 a 1, no domingo, bateu o Jacuipense, fora de casa, por 1 a 0.

Já o Atlético de Alagoinhas tem quatro pontos conquistados. O time estreou empatando em 1 a 1 com o Barcelona de Ilhéus, fora de casa. No domingo, goleada em cima do Bahia de Feira: 4 a 0 e uma melhora na moral da equipe para seguir em busca do título estadual.

Leia mais sobre Esportes no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.