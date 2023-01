Bahia e Vitória não largam bem na Copa do Nordeste

A Copa do Nordeste não começou bem para Bahia e Vitória. A dupla Ba-Vi não conseguiu vencer na estreia da competição regional, assim como o Atlético de Alagoinhas, o terceiro representante baiano no Nordestão.

O Vitória empatou com o Santa Cruz, no Barradão, no sábado (21). O Leão vencia o jogo até os 96 minutos de jogo, quando tomou o empate após cobrança de falta do clube pernambucano. Com o resultado, o Rubro-Negro ocupa a sexta posição do Grupo A.

Já o Bahia perdeu por 1 a 0 do Sampaio Corrêa, em São Luiz, após falha do goleiro Marcos Felipe. O Tricolor ainda desperdiçou um pênalti e outras boas chances criadas. Como apenas um time – o Náutico – venceu no grupo B, o Bahia está em quarto lugar.

Foto: Pietro Carpri / E.C Vitória

Confira resultados:

Fluminense-PI 0 x 0 CSA

Fortanelza 2 x 0 Campinense

Vitória 1 x 1 Santa Cruz

Sport 2 x 0 ABC

CRB 1 x 0 Sergipe

Atlético-BA 0 x 1

Ferroviário 3 x 0 Ceará

Sampaio Corrêa 1 x 0 Bahia

