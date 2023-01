Bahia envia 70 policiais para reforço da segurança em Brasília

Foto: Divulgação / GOVBA

O Governo da Bahia enviou, no início da noite deste domingo (8), uma tropa de 67 homens e 3 mulheres da Polícia Militar da Bahia (PMBA) para reforço da segurança em Brasília.

O grupo integrará a proteção de áreas do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Congresso Nacional, na Praça dos Três Poderes, invadidos e destruídos por bolsonaristas radicais.

O governador Jerônimo Rodrigues, o comandante do Batalhão de Choque – coronel Wildon Reis. o vice-governador Geraldo Júnior, o secretário da Segurança Pública – Marcelo Werner, e o comandante-geral da Polícia Militar – coronel Paulo Coutinho estiveram no Aeroporto Internacional de Salvador para conversar com a tropa antes do embarque.

“A Bahia está, neste momento, se solidarizando com a Polícia e as Forças Nacionais. É um dia muito triste para a Democracia brasileira, uma coisa muito séria o que nós estamos passando, um ato covarde, criminoso, e eu espero que a Justiça possa dar conta de prender todos os que estão praticando esses atos contra a Democracia e contra o patrimônio público. É um desrespeito muito grande”, declarou o governador.

Outros estados também estão enviando agentes para fortalecer a segurança em Brasília ainda nas primeiras horas desta segunda.

Reforço na Bahia

O governador solicitou um reforço imediato na segurança de prédios públicos e foi convocada uma reunião para a manhã desta segunda-feira (9), na SSP, com o secretário Marcelo Werner e os comandos das polícias civil e militar. O objetivo é acompanhar os desdobramentos na capital federal e orientar as forças de segurança estaduais.

Jerônimo ressaltou ainda todas as providências que tinham sido tomadas para prevenir atos de vandalismo contra instituições e órgãos públicos do estado. “Estamos atentos e vigilantes 24h aqui na Bahia em relação a esses fatos que aconteceram aqui no Brasil”.

O Secretário Marcelo Werner disse que, desde o início dos atos em Brasília, a pasta acompanha a situação. “Monitoramos não só eventuais manifestações em Salvador, mas também a movimentação das redes sociais que possam vir a prejudicar ou tentar realizar algum ato de vandalismo antidemocrático como foi feito em Brasília. A determinação e a ordem é que nós continuemos acompanhando e vamos ter que atuar com a maior força possível, se necessário for, para evitar que atos como esse aconteçam na nossa capital e no nosso estado”.

Governadores em Brasília

Os governantes de todos os estados vão se reunir nesta segunda-feira (9) na capital federal com o objetivo de impedir que novos atos antidemocráticos se espalhem pelo país.

“Nesta segunda-feira, às 18h, nós estaremos em Brasília, para uma reunião com os três poderes e aí manifestar novamente, presencialmente, o nosso repúdio ao acontecido, a nossa solidariedade às instituições, e tirarmos dali posturas firmes para que a gente possa continuar fortalecendo a democracia. A democracia não vai ser destruída nesse país. Nós somos guardiões da democracia”.

Jerônimo reiterou que os governadores já tinham uma reunião agendada para a mesma data para definir pautas em conjunto que seriam levadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, o tema foi alterado para a gestão da crise provocada pelos atos deste domingo.

Foto: Divulgação / GOVBA

