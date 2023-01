Bahia estreia com pé direito e bate o Juazeirense por 3 a 1

Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

O Bahia bateu o Juazeirense na noite desta quarta-feira (11) diante de 24.867 mil torcedores no estádio de Pituaçu. O tricolor de aço aplicou 3 a 1 em cima do time do interior.

Ricardo Goulart, Rezende e Biel marcaram os gols do Bahia. Já Kesley descontou pelo time de Juazeiro. O esquadrão de aço entra em campo no próximo domingo contra o Jacuipense, fora de casa. A partida está prevista para começar às 18h30. Com o triunfo, o Bahia é o atual líder do campeonato com 3 pontos.

A partida ainda contou com um momento especial para o volante Feijão. Revelado pelo tricolor e atualmente defendendo a camisa da Juazeirense, o atleta foi ovacionado pela torcida no momento em que entrou em campo. Veja os melhores momentos abaixo:

