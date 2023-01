Bahia FM lança campanha de verão 2023 com Léo Santana

Foto: Divulgação

A rádio Bahia FM (88.7) lançou, na tarde desta quarta-feira (3), a campanha de verão 2023. Com foco na alegria e no que o verão tem de melhor, ‘Sorria, você está na Bahia FM’ tem Léo Santana como convidado.

O clipe e o jingle cantado pelo gigante já está disponível nas redes sociais da emissora e na programação oficial da TV Bahia.

De acordo com o coordenador de programação da Bahia FM, Maurício Habib, a rádio sempre esteve na vida e no verão dos baianos, então ver o nascimento dessa nova campanha é mais uma reafirmação do compromisso com quem realmente importa: os baianos

“Esse projeto foi moldado aí em cima do que é o espírito do baiano: alegre, festivo, quente, a cara do verão da Bahia, né? Então, esse projeto veio somente pra reafirmar o espírito baiano. O slogan já é um slogan já muito conhecido no mercado, né? Da população, do nosso cotidiano e ele tem tudo a ver com a nossa rádio”, disse Habib.

Sobre a programação em si, durante o verão, o coordenador deu spoilers do que os baianos irão conferir sintonizando na 88.7

“A Bahia FM vai trazer tudo o que os baianos são. O que que eles podem esperar? Vamos lá: música, muita música baiana, Timbalada, Eva, Cheiro de Amor, Psirico, Léo Santana, Parangolé…isso tudo na programação e que são as músicas que vão bombar aí no verão. Além disso, a cobertura ensaios. A gente vai estar em praticamente todos os ensaios, fazendo a cobertura tanto pela rádio como pelas redes sociais e na prática o slogan já diz tudo, né? ‘Sorria, você tá na Bahia FM’…então, a gente vai trazer muita alegria pros nossos ouvintes durante esse verão.”

Ao iBahia, Léo Santana falou sobre a importância de participar de uma campanha de verão da Bahia FM.

“Eu já fiz algumas vezes, né? E é muito bacana, fico feliz de ser lembrado, eu acho que o artista, o ser humano que não é visto não é lembrado e isso mostra o quanto a gente vem se inovando a cada ano e eu fico feliz, agradeço muito.” “Tem tantos outros artistas que querem fazer parte, mas estão esperando apenas essa oportunidade sabe? De fato vai acontecer é só continuar trabalhando. Eu graças a Deus consegui ser notado, ser convidado para projetos como esse e volto a dizer, são diversas que eu acabei fazendo parte, já fiz a solo que é ‘Tô ligado em você’, eu já fiz com vários outros artistas também, como a nova edição e sou grato”.

Vale ainda ressaltar que ao longo do verão, outros artistas integraram a campanha! Os novos nomes serão divulgados em breve. Ficou com curiosidade para ver o clipe?

Confira abaixo a campanha completa:

