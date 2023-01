Bahia inicia venda de ingressos para Ba-Vi

O Bahia inicia a partir das 14h desta quarta-feira (25) a venda de ingressos para o Ba-Vi de domingo (29), válido pelo Campeonato Baiano. O clássico será disputado com torcida única, então só torcedores do Tricolor terão acesso à Fonte Nova.

Nesta quarta, a venda é exclusiva para sócios do Bahia. Sócio Contribuinte tem 50% de desconto e aqueles que têm Acesso Garantido também podem comprar antecipadamente para terceiros. Os ingressos estão à venda no site da Arena Fonte Nova.

Na quinta (26), a partir das 10h, a venda é destinada ao público geral. Além da internet, os ingressos podem ser adquiridos na Fonte Nova (Bilheteria Sul, no Dique do Tororó), na Turma Tricolor, no Shopping Piedade, na Tantus Sports, em Periperi, e na Mascote Tricolor, no Caminho de Areia.

Há gratuidade para crianças de até 11 anos, seguindo a idade limite do plano de sócio-mirim Esquadrãozinho. A exceção fica por conta dos camarotes e do Lounge Premium, onde é até 6 anos. Quem tem de 7 a 12 paga R$ 50 com ingressos vendidos só na Arena.

Bahia e Vitória se enfrentam pela quinta rodada do Cameponato Baiano, no domingo (29), às 16h, na Arena Fonte Nova, com mando de campo do Bahia.

