Bahia oficializa saída de 16 jogadores antes do início da temporada

O Bahia de 2023 será muito diferente do que terminou o ano em 2022. Desde a formação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e a chegada do Grupo City, o tricolor tem passado por uma reformulação. O clube já anunciou a contratação de oito jogadores – os atacantes Biel e Everaldo, o meia Acevedo, os zagueiros Kanu, Marcos Victor e David Duarte e o goleiro Marcos Felipe. No entanto, além das chegadas, outros 16 jogadores deixaram a Cidade Tricolor.

Dentre os atletas que foram oficializados pelo Bahia, estão jogadores que tiveram o contrato encerrado ao final da temporada, emprestados e também quem teve formalizada a rescisão do contrato.

O Bahia oficializou nesta quinta-feira (5) a lista oficial de dispensas. Confira:

Goleiro: Dênis Jr (emprestado ao Vila Nova);

Laterais: Luiz Henrique e Marcinho;

Zagueiros: Luiz Otávio, Didi, Ignácio, Zé Vítor e Gabriel Noga;

Meio-campistas: Emerson Santos, Falcão e Gregory;

Atacantes: Rodallega, Ytalo, Davó, Igor Torres e Raí.

