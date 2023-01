Bahia registra 15 mortes por Covid-19 em 24h

Foto: Bruno Concha/Secom

A Bahia registrou 15 mortes por Covid-19 e 320 novos casos da doença nas últimas 24h, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (12) pela Secretaria da Saúde do estado (Sesab).

Dos 1.776.884 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.630 estão ativos e 31.313 tiveram óbito confirmado. Os dados ainda podem sofrer alterações, conforme Sesab.

O boletim epidemiológico desta quinta-feira contabiliza ainda 2.078.364 casos descartados e 373.004 em investigação.

Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas desta quinta-feira.

Na Bahia 71.570 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.

Vacinação

Até o momento a Bahia contabiliza 11.711.621 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.955.706 com a segunda dose ou dose única, 7.698.385 com a dose de reforço e 3.056.805 com o segundo reforço. Do público de 5 a 11 anos, 1.103.623 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 746.991 já tomaram também a segunda dose. Do grupo de 3 a 4 anos, 80.363 tomaram a primeira dose e 36.279 já tomaram a segunda dose. Do grupo de 6 meses a 2 anos, 10.350 tomaram a primeira dose.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.